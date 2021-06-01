Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить

Киев, 1 июня. Украина хотела бы получить от Германии некоторые виды вооружения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, среди немецкого оружия стоит выделить радиоаппаратуру и автоматические винтовки, которые Киев мечтает иметь на вооружении своей армии.

«Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — отметил украинский лидер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Зеленский поблагодарил cопредседателя германских «зеленых» Роберта Хабека, который поддержал идею о поставках оборонительного вооружения из Германии на Украину.

Ранее президент Украины заявил о вероятности нападения на страну, которое якобы могут осуществить подразделения российской армии. Он указал, что атака может произойти с трех направлений.