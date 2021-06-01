Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене

Минск, 1 июня. Президент Республики Беларусь заявил, на каких условиях страна сможет покупать газ из России.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что государство сможет приобретать голубое топливо российского производства в следующем году только в том случае, если энергоноситель не подорожает выше текущего ценника. Об этом пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко также договорились о том, что снизят потери нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на территории республики, от давления налогового маневра в РФ с 1 января следующего года.