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новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
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Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
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Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
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Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
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Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ

Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 1 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года.

Об этом заявил белорусский лидер, передает БелТА.

"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", — сделал заявление Лукашенко в ходе совещания с Путиным.

В 2019–2024 годах Россия приняла решение постепенно обнулить пошлины на нефть в рамках налогового маневра. Из этого следует, что цена на сырье для Белоруссии будет расти, а субсидия ежегодно сокращаться на 17% в год.

Российская Федерация поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти во втором квартале 2021 года. Такой же объем РФ экспортировала в Белоруссию в первом квартале.

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Все новости / Экономика / Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
путин лукашенко белорусские нпз
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