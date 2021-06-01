Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ

Минск, 1 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года.

Об этом заявил белорусский лидер, передает БелТА.

"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", — сделал заявление Лукашенко в ходе совещания с Путиным.

В 2019–2024 годах Россия приняла решение постепенно обнулить пошлины на нефть в рамках налогового маневра. Из этого следует, что цена на сырье для Белоруссии будет расти, а субсидия ежегодно сокращаться на 17% в год.

Российская Федерация поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти во втором квартале 2021 года. Такой же объем РФ экспортировала в Белоруссию в первом квартале.