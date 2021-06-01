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01 июня 14:23
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новостей
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:17
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
14:04
Общество
Пермь простится с заслуженным врачом РФ, руководителем центра СПИД Петром Лузиным
Все новости

Что изменится в России с 1 июня 2021 года: новости о пенсиях, штрафах и повышении цен

Экономика
Что изменится в России с 1 июня 2021 года: новости о пенсиях, штрафах и повышении цен
Федеральное агентство новостей  / 

По традиции с началом первого летнего месяца в России произойдет ряд законодательных изменений. Что нового ждет россиян, касающегося пенсий, цен, штрафов и других волнующих граждан вопросов, — в материале ФАН.

Новое о пенсиях и выплатах

Начало лета сопровождается завершением действия упрощенного порядка начисления в России пенсий и других выплат, введенного ранее в связи с пандемией COVID-19. С 1 июня все начисления будут производиться очно, при этом заявителям будет необходимо предоставить весь пакет документов.

Что касается индексации пенсий и выплат, то в июне 2021 года она не предусмотрена. В течение лета планируется сделать перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, за которых работодатель платит взносы в ПФР. Прибавка будет невелика, она составит около 180 рублей в месяц. Перерасчет будет произведен в августе 2021 года.

Также в августе все россияне, воспитывающие детей школьного возраста, получат единовременную выплату в размене 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Выплата предназначена на подготовку ребенка к школе, ее планируется сделать ежегодной.

В то же время решение по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам, о которой много говорили весной, пока не принято. Аналитики отмечают, что, возможно, соответствующее решение будет принято уже летом.

Также стало известно, что средний размер страховой пенсии в РФ в 2020 году вырос на 5,7% и составил 16 789 рублей на 1 января 2021 года. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты за первый квартал 2021 года. Напомним, в январе была проведена индексация на 6,3% страховых выплат неработающим пенсионерам. Почти 3 млн российских пенсионеров с начала года получают федеральную социальную доплату.

Подробнее о ПФР
Федеральное агентство новостей  / 

Новые штрафы

С 1 июня 2021 года начнут действовать новые штрафы для автомобилистов, которые касаются ремней безопасности. С начала лета штрафовать будут не только за непристегнутый ремень, но и за его отсутствие или неисправность. Такое нарушение будет караться штрафом в 500 рублей. Мера направлена на повышение безопасности всех участников движения.

Также штрафовать начнут забывчивых автомобилистов, которые не переобуют вовремя своего железного коня. В течение трех летних месяцев под запретом шипованная зимняя резина, а зимой — в декабре, январе и феврале — летняя. Цена ошибки — все те же 500 рублей.

Ждать ли повышения цен

С началом лета заканчивается действие соглашения Правительства РФ и ретейлеров о заморозке цен на сахар и растительное масло. Однако и производители, и крупные поставщики призывают россиян не паниковать: Минсельхоз рекомендовал сохранить на эти товары комфортные для граждан цены. Бизнес рекомендациям внял и обещает не увеличивать цены на сахар и растительное масло до осени.

Кроме того, с 1 июня вводится обязательная маркировка сыра и мороженого, ранее это требование носило рекомендательный характер. Маркировку планируется постепенно распространить на всю молочную продукцию, что может сказаться на ценообразовании, увы, в сторону некоторого увеличения стоимости товаров.

Новое в законодательстве

С 1 июня начинает действовать недавно принятый закон о просветительской деятельности, который призван в том числе оградить молодое поколение от неблагоприятного влияния Запада. Среди прочего в законе предусмотрен запрет в ходе просветительской деятельности на искажение истории, принижение нашего культурного наследия и традиций. Также под запретом разжигание всех видов вражды.

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индексация пенсий пенсии выплаты на детей
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