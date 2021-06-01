Разведенная Агата Муцениеце озвучила требования к доходам возлюбленного

Москва, 1 июня. Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце призналась, что не стала бы строить отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше нее.

Разведенная актриса стала гостьей YouTube-шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Во время передачи спортсменка уточнила у Муцениеце, нормально ли для нее получать больше своего молодого человека. Звезда кино озвучила требования к доходам возлюбленного и подчеркнула, что не верит в концепцию рая в шалаше, поскольку в такой ситуации мужчине будет некомфортно.

«Но на перспективу я согласна. Если есть у человека задатки того, что он сможет, то вообще не проблема», — добавила актриса.

По словам Муцениеце, она выберет мужчину, которому точно будет некомфортно зарабатывать меньше, чем она. По крайней мере, артистка постарается сделать все, чтобы ее возлюбленного не устраивала такая ситуация с доходами.

Около года назад Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. По словам актрисы, развод нанес психологическую травму их детям, которые все еще надеются, что родители будут вместе.