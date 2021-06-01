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Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:17
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
14:04
Общество
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Следователи назвали причины жесткой посадки самолета «ЮТэйр» в Усинске

Происшествия
Следователи назвали причины жесткой посадки самолета «ЮТэйр» в Усинске
Невские Новости  / 

Эксперты и следователи завершили расследование авиационного происшествия с самолетом «Боинг-737–500» авиакомпании «ЮТэйр» в Усинске. Борт при посадке в феврале прошлого года выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугробы. Человеческих жертв удалось избежать, зато ущерб самолету оценили в более чем 1,5 млн долларов. Корреспондент ФАН разбирался, что привело к нештатной ситуации.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расследование жесткой посадки «Боинг-737–500», в результате которой самолет получил серьезнейшие повреждения. В отчете указано, что воздушное судно столкнулось со снежным навалом высотой 1,1 метра на удалении в 32 метра до входного торца ВПП. Это привело к повреждению основных стоек шасси и к их складыванию в процессе движения.

Специалисты выявили сразу несколько причин произошедшего. Например, это невыполнение оператором аэродрома Усинска требований по содержанию объекта — наличие на укрепленном участке летной полосы снежных навалов. Комиссия Росавиации незадолго до инцидента, в январе 2020-го, указала на нарушения по зимнему содержанию аэродрома. Эти недостатки устранены не были, говорится в отчете МАК.

«В авиакомпании отсутствуют оценки рисков, связанных с выполнением заходов на посадку при наличии затрудняющих такие заходы факторов: низких температур воздуха, заснеженной подстилающей поверхности, поземки (низовой метели), существенных изменений рельефа перед торцом ВПП, отсутствия огней, а также соответствующие рекомендации экипажам по особенностям выполнения таких заходов, в том числе после перехода на визуальный полет, и тренировок экипажей. Также — недостаточная оценка экипажем в ходе предпосадочной подготовки угроз и факторов опасности и принятие недостаточно обоснованного решения о выполнении захода на посадку. Полет не скорректирован с учетом низкой температуры воздуха в высоте пролета путевых точек, что привело к выполнению полета ниже установленной глиссады», — говорится в заключении экспертов МАК.

Следователи назвали причины жесткой посадки самолета «ЮТэйр» в Усинске
Федеральное агентство новостей  / 

Такие ошибки экипажа привели к тому, что была дана неверная оценка высоты полета воздушного судна после перехода на ручное пилотирование. Командир воздушного судна не среагировал на правильные предупреждения второго пилота и выход на торец ВПП.

Ряд замечаний касается работы аэродромной службы и группы по безопасности аэропорта Усинска. Не был очищен снег, работы проводились без учета климатических особенностей региона, в котором расположен воздушный порт.

Сами пилоты не отрабатывали на тренажерах подобные сценарии и не были готовы к такому развитию событий. Задержка эвакуации пассажиров после того, как «Боинг-737–500» столкнулся с сугробами, составила более двух минут. Авиакомпания «ЮТэйр» не предоставила следствию документы по обязательному психологическому тестированию членов летного экипажа. Поэтому не ясно, были ли пилоты с учетом личностных особенностей каждого из них готовы к такому развитию событий.

После происшествия в Усинске эксперты МАК решили донести выводы и полученный в ходе разбирательства опыт до всех представителей авиации России. Заключение расследования и его детали поручено довести до руководителей аэропортов, руководящего, летного и инженерно-технического персонала авиакомпаний, персонала органов УВД. Специалисты планируют повторно посетить аэропорт Усинска и проверить, исправлены ли там нарушения.

Свои выводы о происшествии в Усинске сделали и в следственном управлении на транспорте Северо-Западного региона. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна», завершено и направлено в суд. Фигурантами стали командир воздушного судна (КВС) и инженер по эксплуатации аэродрома аэродромной службы Усинска. По данным ведомства, страховой компанией в полном объеме возмещена стоимость поврежденного воздушного судна в размере 1,6 млн долларов.

Напомним, во время затянувшей эвакуации пассажиров самолета двухлетняя девочка обморозила кисти рук. Помощь ей пришлось оказывать медицинскими специалистам в Санкт-Петербурге.

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Все новости / Происшествия / Следователи назвали причины жесткой посадки самолета «ЮТэйр» в Усинске
боинг ютэйр усинск
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