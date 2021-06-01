Звезда «Дивергента» Майлз Теллер подвергся нападению на Гавайях

Гонолулу, 1 июня. Американский актер Майлз Теллер, известный многим зрителям по фильму «Дивергент», подвергся нападению неизвестных во время отпуска на Гавайях.

Злоумышленники поджидали звезду кино в туалете ресторана. Как сообщили источники портала TMZ, причиной конфликта могли стать неоплаченные счета актера за свадьбу с моделью Келли Сперри. Супруги поженились два года назад и якобы выплатили не все деньги компании, которая организовывала для них торжество.

По словам свидетелей, жена одного из напавших на Теллера участвовала в подготовке свадьбы. Мужчина сказал звезде «Дивергента», что они с супругой должны его жене 60 тысяч долларов, отметили очевидцы. Актер серьезно не пострадал во время нападения.

Сам Теллер утверждает, что ранее не видел напавших на него мужчин. По словам Келли Сперри, конфликт никак не связан с их свадьбой.

Майлз Теллер сыграет в фильме о создании ленты «Крестный отец». Он заменил в этом проекте оскандалившегося актера Арми Хаммера.