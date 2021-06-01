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01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
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Звезда «Дивергента» Майлз Теллер подвергся нападению на Гавайях

Общество
Звезда «Дивергента» Майлз Теллер подвергся нападению на Гавайях
Global Look Press  /  L.Urman

Гонолулу, 1 июня. Американский актер Майлз Теллер, известный многим зрителям по фильму «Дивергент», подвергся нападению неизвестных во время отпуска на Гавайях.

Злоумышленники поджидали звезду кино в туалете ресторана. Как сообщили источники портала TMZ, причиной конфликта могли стать неоплаченные счета актера за свадьбу с моделью Келли Сперри. Супруги поженились два года назад и якобы выплатили не все деньги компании, которая организовывала для них торжество.

По словам свидетелей, жена одного из напавших на Теллера участвовала в подготовке свадьбы. Мужчина сказал звезде «Дивергента», что они с супругой должны его жене 60 тысяч долларов, отметили очевидцы. Актер серьезно не пострадал во время нападения.

Сам Теллер утверждает, что ранее не видел напавших на него мужчин. По словам Келли Сперри, конфликт никак не связан с их свадьбой.

Майлз Теллер сыграет в фильме о создании ленты «Крестный отец». Он заменил в этом проекте оскандалившегося актера Арми Хаммера.

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Все новости / Общество / Звезда «Дивергента» Майлз Теллер подвергся нападению на Гавайях
актер дивергент теллер
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