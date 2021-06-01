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01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
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Составлен топ-10 самых опасных для здоровья пищевых привычек

Общество
Составлен топ-10 самых опасных для здоровья пищевых привычек
pixabay.com

Москва, 1 июня. Специалисты Роспотребнадзора перечислили привычки, которые могут спровоцировать проблемы с пищеварением.

Слишком быстрое заглатывание пищи провоцирует проблемы с желудком, а также приводит к вздутию живота. К тому же негативно на здоровье влияет пропуск завтрака. Такой прием пищи обязателен для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса или сохранить свою текущую форму.

Вечернее переедание может обернуться замедлением обмена веществ. Организм не способен быстро усвоить поступающие вместе с приемом пищи вещества. Из-за этого могут образоваться жировые отложения. Опасно также и курение после еды. Одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна по вреду двум.

К тому же следует обратить внимание на количество употребляемой воды. Не стоит передать в выходные дни и «заедать» плохое настроение, советуют в Роспотребнадзоре. По возможности стоит ограничить количество сахара и кофе. Диетологи также не рекомендуют есть при просмотре чего-либо на гаджетах.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, почему вода комнатной температуры полезна для здоровья. Не стоит запивать еду холодной жидкостью. Из-за этого замедляется процесс насыщения. Это значит, что человек съест больше, нежели планировал.

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здоровье роспотребнадзор пищевые привычки
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