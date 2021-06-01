Составлен топ-10 самых опасных для здоровья пищевых привычек

Москва, 1 июня. Специалисты Роспотребнадзора перечислили привычки, которые могут спровоцировать проблемы с пищеварением.

Слишком быстрое заглатывание пищи провоцирует проблемы с желудком, а также приводит к вздутию живота. К тому же негативно на здоровье влияет пропуск завтрака. Такой прием пищи обязателен для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса или сохранить свою текущую форму.

Вечернее переедание может обернуться замедлением обмена веществ. Организм не способен быстро усвоить поступающие вместе с приемом пищи вещества. Из-за этого могут образоваться жировые отложения. Опасно также и курение после еды. Одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна по вреду двум.

К тому же следует обратить внимание на количество употребляемой воды. Не стоит передать в выходные дни и «заедать» плохое настроение, советуют в Роспотребнадзоре. По возможности стоит ограничить количество сахара и кофе. Диетологи также не рекомендуют есть при просмотре чего-либо на гаджетах.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, почему вода комнатной температуры полезна для здоровья. Не стоит запивать еду холодной жидкостью. Из-за этого замедляется процесс насыщения. Это значит, что человек съест больше, нежели планировал.