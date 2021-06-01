Глава Минпросвещения анонсировал появление спортклубов и театров в каждой школе России

Москва, 1 июня. Каждая российская школа получит свои спортивные клубы и театры к 2024 году, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства объявил об этом в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Также к 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» в РФ создадут новые места для допобразования. Они появятся во всех регионах, объяснил Кравцов.

Запустить процесс автоматизированной проверки домашних заданий учащихся планируют в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.