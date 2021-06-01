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01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
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Захарова сравнила НАТО со строгими родителями после отказа приглашать Украину на саммит

Армия
Захарова сравнила НАТО со строгими родителями после отказа приглашать Украину на саммит
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 1 июня. Представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину к участию в саммите с поведением родителей, отправивших детей «делать уроки».

Представительница российского внешнеполитического ведомства отметила, что саммит Североатлантического альянса 14 июня состоится без участия партнеров — таких, как Украина и Грузия. По мнению Захаровой, НАТО следовало бы дополнительно напомнить Киеву о Минских договоренностях.

«Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Жаль не упомянул Столтенберг Минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

В субботу, 29 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил прессе, что участие в саммите примут только страны-союзницы, а представители двух десятков государств-партнеров Альянса на заседание не приглашены. Столтенберг подчеркнул, что в Брюсселе союзники проведут лишь короткую встречу, которая займет один день. Однако генсек отметил, что Украина и Грузия при этом были и остаются «ценными партнерами» военного блока.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность руководства РФ к равноправному разговору с представителями Североатлантического альянса на основе уважения взаимных интересов и подлинного равноправия. Однако в Брюсселе на инициативу Кремля никак не отреагировали.

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украина нато захарова грузия
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