Москва, 1 июня. Представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину к участию в саммите с поведением родителей, отправивших детей «делать уроки».

Представительница российского внешнеполитического ведомства отметила, что саммит Североатлантического альянса 14 июня состоится без участия партнеров — таких, как Украина и Грузия. По мнению Захаровой, НАТО следовало бы дополнительно напомнить Киеву о Минских договоренностях.

«Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Жаль не упомянул Столтенберг Минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

В субботу, 29 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил прессе, что участие в саммите примут только страны-союзницы, а представители двух десятков государств-партнеров Альянса на заседание не приглашены. Столтенберг подчеркнул, что в Брюсселе союзники проведут лишь короткую встречу, которая займет один день. Однако генсек отметил, что Украина и Грузия при этом были и остаются «ценными партнерами» военного блока.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность руководства РФ к равноправному разговору с представителями Североатлантического альянса на основе уважения взаимных интересов и подлинного равноправия. Однако в Брюсселе на инициативу Кремля никак не отреагировали.