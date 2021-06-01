Визит Дабибы в Рим и боестолкновение в Сурмане — что произошло в Ливии 31 мая

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
Все новости
01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
Все новости

Визит Дабибы в Рим и боестолкновение в Сурмане — что произошло в Ливии 31 мая

Ливия
Визит Дабибы в Рим и боестолкновение в Сурмане — что произошло в Ливии 31 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 31 мая 2021 года.

 

Визит премьер-министра в Рим

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба встретился с председателем Совета министров Италии Марио Драги во дворце Палаццо Киджи в Риме. Стороны обсудили укрепление отношений между государствами.

«Мы затронули иммиграционные и гуманитарные вопросы, которые являются приоритетными для Ливии и Италии, включая контроль ливийских границ, в том числе южных, борьбу с торговлей людьми, помощь беженцам, гуманитарные коридоры и развитие сельских сообществ», — сообщил премьер Италии в заявлении по итогам встречи.

Дабиба подчеркнул важность возвращения итальянских компаний к работе в Ливии и ускорения открытия воздушного пространства между странами в целях оживления экономики.

Глава ПНЕ и Драги договорились о развитии проектов возобновляемых источников энергии на территории североафриканского государства с последующим экспортом в Европу.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий визит министра юстиции Ливии в Рим для подписания соглашения об обмене пленными между государствами.

Италия никогда не покидала Ливию, и посольство в столице Триполи продолжало работать даже в самые сложные моменты, заявил министр иностранных дел европейской республики Луиджи Ди Майо.

«Правительство национального единства является сегодня для нас партнером, который представляет всю страну, и с его помощью мы можем и хотим планировать предстоящие инвестиции на всей территории Ливии», — добавил он.

 

Происшествия

Органы внутренней безопасности в международном аэропорту Мисураты арестовали гражданку Ливии при попытке незаконного перевоза иностранной валюты в размере более 500 тысяч евро, спрятанной в одежде.

Сотрудники Генерального управления центральной поддержки в Аль-Маркабе остановили грузовик у ворот Аш-Шухада, нелегально перевозивший баллоны с бытовым газом. Против нарушителей приняли правовые меры.

Службы безопасности задержали в международном аэропорту Мисураты молодого человека ливийского происхождения, который пытался провезти в своем ноутбуке золотые слитки общим весом 3,52 кг.

Столкновения с применением тяжелого вооружения произошли в городе Сурман на западе Ливии между местными группировками и боевиками Завии.

 

Политика

Работа учредительного форума Высшей национальной комиссии по примирению в Ливии стартовала в Триполи в присутствии заместителей председателя Президентского совета Мусы аль-Куни и Абдуллы аль-Лафи, а также министров юстиции Халимы Ибрагим и по делам перемещенных лиц Ахмада Абу Хузама.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назначил Мухаммада Тахера Али Вафы своим советником по международным отношениям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 1 июня в Елисейском дворце председателя Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу. Ожидается, что стороны обсудят вопросы вывода иностранных наемников из Ливии, а также процесс стабилизации и поддержку выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага находится в европейском турне с целью заручиться иностранной поддержкой в своей предстоящей избирательной кампании, сообщила итальянская газета La Repubblica.

 

Экономика

Абд аль-Хамид Дабиба решил сформировать комитет для отслеживания процедур снятия ограничений на конфискованное в Тунисе денежное и иное имущество граждан Ливии.

Национальная нефтяная корпорация (ННК) планирует создать институт нефтяной промышленности в городе Сабха, сообщил ее директор Мустафа Саналла.

Центр развития экспорта подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством Алжира по содействию внешней торговле в целях увеличения объема коммерческого обмена, открытия новых инвестиционных возможностей и облегчения деятельности местных экспортеров и частного сектора.

Компания Brega Petroleum Marketing объявила об отправке на нефтебазу Сабхи второй партии топлива, включающей 1,2 млн литров бензина, 314 тыс. литров дизельного топлива и 110 тонн сжиженного газа.

 

Общество

Благотворительная ассоциация Al Dorsaf запустила в Тобруке семинар под лозунгом «Я человек!», посвященный проблемам нелегальных мигрантов на территории Ливии. Помимо всех заинтересованных лиц, в мероприятии участвуют представители гуманитарных организаций, органов безопасности и полиции.

Министр образования ПНЕ Муса аль-Макриф торжественно открыл две новые школы «Будущее поколение» и «Единство» в Дерне, а также совершил инспекционную экскурсию для изучения прогресса в образовательном секторе города.

Медицинский центр Мисураты получил 15 инкубаторов для новорожденных и пять терапевтических осветительных приборов для детей от итальянского полевого госпиталя в рамках их совместного сотрудничества и поддержки.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Визит Дабибы в Рим и боестолкновение в Сурмане — что произошло в Ливии 31 мая
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 89330 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55573 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 45101 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 31903 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 31877 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru