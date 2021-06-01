Визит Дабибы в Рим и боестолкновение в Сурмане — что произошло в Ливии 31 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 31 мая 2021 года.

Визит премьер-министра в Рим

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба встретился с председателем Совета министров Италии Марио Драги во дворце Палаццо Киджи в Риме. Стороны обсудили укрепление отношений между государствами.

«Мы затронули иммиграционные и гуманитарные вопросы, которые являются приоритетными для Ливии и Италии, включая контроль ливийских границ, в том числе южных, борьбу с торговлей людьми, помощь беженцам, гуманитарные коридоры и развитие сельских сообществ», — сообщил премьер Италии в заявлении по итогам встречи.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يلتقي رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي بقصر كيجي بالعاصمة الإيطالية روما لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين#ليبيا #الشاهدhttps://t.co/ii9mIV41kM pic.twitter.com/dduVcmVEzf — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 31, 2021

Дабиба подчеркнул важность возвращения итальянских компаний к работе в Ливии и ускорения открытия воздушного пространства между странами в целях оживления экономики.

عاجل | الدبيبة: نؤكد أهمية عودة الشركات الإيطالية للعمل في #ليبيا



الدبيبة: يجب التسريع في فتح الأجواء الأوروبية من وإلى ليبيا لإنعاش الاقتصاد



الدبيبة: حكومة الوحدة تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لانتخابات حرة ونزيهة pic.twitter.com/gExOP2Evcy — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 31, 2021

Глава ПНЕ и Драги договорились о развитии проектов возобновляемых источников энергии на территории североафриканского государства с последующим экспортом в Европу.

#عاجل

مصدر لـ218: الدبيبة ودراغي اتفقا على التعاون في مجال الطاقة المتجددة بخطة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا#ليبيا #إيطاليا #218NEWS — 218NEWS (@218news) May 31, 2021

Кроме того, стороны обсудили предстоящий визит министра юстиции Ливии в Рим для подписания соглашения об обмене пленными между государствами.

Италия никогда не покидала Ливию, и посольство в столице Триполи продолжало работать даже в самые сложные моменты, заявил министр иностранных дел европейской республики Луиджи Ди Майо.

«Правительство национального единства является сегодня для нас партнером, который представляет всю страну, и с его помощью мы можем и хотим планировать предстоящие инвестиции на всей территории Ливии», — добавил он.

Происшествия

Органы внутренней безопасности в международном аэропорту Мисураты арестовали гражданку Ливии при попытке незаконного перевоза иностранной валюты в размере более 500 тысяч евро, спрятанной в одежде.

ضبط ليبية بحوزتها أكثر من 521 ألف يورو و25 ألف باوند قبل تهريبها من مطار #مصراتة https://t.co/mtbXxnPyP9 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 31, 2021

Сотрудники Генерального управления центральной поддержки в Аль-Маркабе остановили грузовик у ворот Аш-Шухада, нелегально перевозивший баллоны с бытовым газом. Против нарушителей приняли правовые меры.

صور | الإدارة العامة للدعم المركزي بالمرقب تتمكّن من ضبط شاحنة في بوابة شهداء المرقب تحمل أسطوانات غاز طهو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها حيث اتُخذت الإجراءات القانونية إزاءها وأحيلت على الحرس البلدي#ليبيا pic.twitter.com/Jf4TkvPho5 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 31, 2021

Службы безопасности задержали в международном аэропорту Мисураты молодого человека ливийского происхождения, который пытался провезти в своем ноутбуке золотые слитки общим весом 3,52 кг.

القبض على مواطن حاول عبور مطار #مصراتة وبحوزته سبائك ذهب مخبأة داخل “لابتوب #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/MAwmRfOv72 — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) May 31, 2021

Столкновения с применением тяжелого вооружения произошли в городе Сурман на западе Ливии между местными группировками и боевиками Завии.

اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة صرمان غربي #ليبيا بين مسلحين بالمدينة وميليشيات من مدينة الزاوية فجر اليوم#العربية pic.twitter.com/nzf9X7VIJw — العربية (@AlArabiya) May 31, 2021

Политика

Работа учредительного форума Высшей национальной комиссии по примирению в Ливии стартовала в Триполи в присутствии заместителей председателя Президентского совета Мусы аль-Куни и Абдуллы аль-Лафи, а также министров юстиции Халимы Ибрагим и по делам перемещенных лиц Ахмада Абу Хузама.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назначил Мухаммада Тахера Али Вафы своим советником по международным отношениям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 1 июня в Елисейском дворце председателя Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу. Ожидается, что стороны обсудят вопросы вывода иностранных наемников из Ливии, а также процесс стабилизации и поддержку выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага находится в европейском турне с целью заручиться иностранной поддержкой в своей предстоящей избирательной кампании, сообщила итальянская газета La Repubblica.

صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: باشاغا في جولة أوروبية لحشد الدعم الخارجي لحملته الانتخابية المرتقبة #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/l1Ze2T21al pic.twitter.com/lBQHg1KaXg — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) May 31, 2021

Экономика

Абд аль-Хамид Дабиба решил сформировать комитет для отслеживания процедур снятия ограничений на конфискованное в Тунисе денежное и иное имущество граждан Ливии.

#الدبيبة يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس

المزيد من التفاصيل:https://t.co/z3bb7Iu8kx#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 31, 2021

Национальная нефтяная корпорация (ННК) планирует создать институт нефтяной промышленности в городе Сабха, сообщил ее директор Мустафа Саналла.

Центр развития экспорта подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством Алжира по содействию внешней торговле в целях увеличения объема коммерческого обмена, открытия новых инвестиционных возможностей и облегчения деятельности местных экспортеров и частного сектора.

مركز تنمية الصادرات يُبرم اليوم مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية، لرفع حجم التبادل التجاري وفتح آفاق الاستثمار، وتذليل الصعاب أمام المصدرين المحليين والقطاع الخاص. #ليبيا #فواصل #الجزائر pic.twitter.com/NHJYinoBCk — فواصل (@fawaselmedia) May 31, 2021

Компания Brega Petroleum Marketing объявила об отправке на нефтебазу Сабхи второй партии топлива, включающей 1,2 млн литров бензина, 314 тыс. литров дизельного топлива и 110 тонн сжиженного газа.

Общество

Благотворительная ассоциация Al Dorsaf запустила в Тобруке семинар под лозунгом «Я человек!», посвященный проблемам нелегальных мигрантов на территории Ливии. Помимо всех заинтересованных лиц, в мероприятии участвуют представители гуманитарных организаций, органов безопасности и полиции.

Министр образования ПНЕ Муса аль-Макриф торжественно открыл две новые школы «Будущее поколение» и «Единство» в Дерне, а также совершил инспекционную экскурсию для изучения прогресса в образовательном секторе города.

Медицинский центр Мисураты получил 15 инкубаторов для новорожденных и пять терапевтических осветительных приборов для детей от итальянского полевого госпиталя в рамках их совместного сотрудничества и поддержки.