Власти Марий Эл утвердили план по социально-экономическому развитию республики

Йошкар-Ола, 1 июня. Власти Марий Эл утвердили план развития республики на основе положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев провел совещание, на котором обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Определено 11 основных направлений работы.

В планы входит строительство нового здания поликлиники Республиканского онкодиспансера, детской поликлиники в Йошкар-Оле и поликлиники в поселке Юрино. Также планируется построить пять школ в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске, Медведевском и Килемарском районах, а также организовать поставку школьных автобусов, пишет ИА «МедиаПоток».

Ранее сообщалось, что регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки. Как передавала НСН, Путин поручил кабмину добиться роста доходов населения в «отстающих» регионах, в числе которых оказалась и Марий Эл.