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01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
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Помощник Вячеслава Зайцева угрожает модельеру

Шоу-бизнес
Помощник Вячеслава Зайцева угрожает модельеру
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Чалова

Москва, 1 июня. Помощник Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов грубо разговаривает с модельером, предупреждая его, чем может обернуться ему общение с новыми друзьями.

Он обвинил дизайнера в предательстве по отношению к близким, в том числе к сыну Егору. По его мнению, знаменитый модельер находится под влиянием врагов, которые пытаются нажиться на звезде.

«Неужели мне нужно сделать так, чтобы просто тебя до трусов раздеть? Чтобы ты меня уважать начал так же, как и своих врагов. Почему в который раз продолжается это? Это же неправильно, Слава… Я вижу, как Егор настроен против тебя. Он мне постоянно говорит: «Расул, ты не знаешь, он предатель. Он предаст нас. Он предаст». Он регулярно это говорит», — сказал Ахмедов в ходе беседы с модельером.

Ахмедов в эфире «Пусть говорят» подчеркнул, что идет вопреки всем, чтобы защитить Зайцева. Он считает, что если он уйдет, то сын и отец рассорятся до такой степени, что вовсе прекратят общение друг с другом. По мнению Ахмедова, если он и сын модельера уйдут от него, то звезда будет «просто-напросто растерзан», пишет Пятый канал.

Расул Ахмедов в эфире одного из шоу рассказал, что часть здания, где расположен Дом моды Вячеслава Зайцева, пришлось продать. Вырученные от продажи квадратных метров деньги пошли на погашение долгов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Помощник Вячеслава Зайцева угрожает модельеру
отношения зайцев ахмедов
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