Помощник Вячеслава Зайцева угрожает модельеру

Москва, 1 июня. Помощник Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов грубо разговаривает с модельером, предупреждая его, чем может обернуться ему общение с новыми друзьями.

Он обвинил дизайнера в предательстве по отношению к близким, в том числе к сыну Егору. По его мнению, знаменитый модельер находится под влиянием врагов, которые пытаются нажиться на звезде.

«Неужели мне нужно сделать так, чтобы просто тебя до трусов раздеть? Чтобы ты меня уважать начал так же, как и своих врагов. Почему в который раз продолжается это? Это же неправильно, Слава… Я вижу, как Егор настроен против тебя. Он мне постоянно говорит: «Расул, ты не знаешь, он предатель. Он предаст нас. Он предаст». Он регулярно это говорит», — сказал Ахмедов в ходе беседы с модельером.

Ахмедов в эфире «Пусть говорят» подчеркнул, что идет вопреки всем, чтобы защитить Зайцева. Он считает, что если он уйдет, то сын и отец рассорятся до такой степени, что вовсе прекратят общение друг с другом. По мнению Ахмедова, если он и сын модельера уйдут от него, то звезда будет «просто-напросто растерзан», пишет Пятый канал.

Расул Ахмедов в эфире одного из шоу рассказал, что часть здания, где расположен Дом моды Вячеслава Зайцева, пришлось продать. Вырученные от продажи квадратных метров деньги пошли на погашение долгов.