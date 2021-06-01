Водителям рассказали, как злоумышленники нарушают ПДД и не платят штрафы

Москва, 1 июня. Множество недобросовестных водителей обращаются к законодательным пробелам, чтобы обойти штрафную систему.

Некоторые автолюбители предпочитают избегать наказания за нарушение правил дорожного движения, либо пунктов Административного кодекса. Для этого они снимают с учета автомобили, перерегистрируют их на однодневные фирмы, а также подделывают договоры купли-продажи. Об этом пишет РИА Новости.

Один из примеров — подписывается договор купли-продажи с каким-нибудь знакомым. Впоследствии автовладелец заявляет в ГИБДД, что продал свой автомобиль, а государственные номера и свидетельство о регистрации машины находятся у покупателя. Машина нигде не встает на учет и числится как бы «невидимой». Штраф за управление незарегистрированным авто — 800 рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом до пяти тысяч рублей, либо трехмесячным лишением прав. (ст. 12.1 КоАП).

Крупные штрафы установлены в России для юридических лиц, однако лазейки существуют и здесь. Так, некоторые дельцы копят штрафы, ликвидируют компанию, а после этого переводят активы в другую фирму — штрафы остаются «висеть» на прежней организации.

Другие лихачи предпочитают передвигаться по городу без государственных номеров, что наказывается штрафом до пяти тысяч рублей, либо лишением до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП).

Депутат ГД Ярослав Нилов выступает за то, чтобы наказывать нарушителей исправительными работами, которые отобьют желание существовать «вне закона». Глава компании по производству дорожных камер «Астралаб» Сергей Ласкин отмечает, что только на одну столицу приходится сотня машин, за которыми зарегистрировано по несколько сотен штрафов.

Более 50 тыс. нарушений было зафиксировано с помощью новых передвижных камер в Северной столице. Водители успели совершить столько «злодеяний» за первые пару недель работы комплексов.