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01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
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Водителям рассказали, как злоумышленники нарушают ПДД и не платят штрафы

Экономика
Водителям рассказали, как злоумышленники нарушают ПДД и не платят штрафы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 июня. Множество недобросовестных водителей обращаются к законодательным пробелам, чтобы обойти штрафную систему.

Некоторые автолюбители предпочитают избегать наказания за нарушение правил дорожного движения, либо пунктов Административного кодекса. Для этого они снимают с учета автомобили, перерегистрируют их на однодневные фирмы, а также подделывают договоры купли-продажи. Об этом пишет РИА Новости.

Один из примеров — подписывается договор купли-продажи с каким-нибудь знакомым. Впоследствии автовладелец заявляет в ГИБДД, что продал свой автомобиль, а государственные номера и свидетельство о регистрации машины находятся у покупателя. Машина нигде не встает на учет и числится как бы «невидимой». Штраф за управление незарегистрированным авто — 800 рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом до пяти тысяч рублей, либо трехмесячным лишением прав. (ст. 12.1 КоАП).

Крупные штрафы установлены в России для юридических лиц, однако лазейки существуют и здесь. Так, некоторые дельцы копят штрафы, ликвидируют компанию, а после этого переводят активы в другую фирму — штрафы остаются «висеть» на прежней организации.

Другие лихачи предпочитают передвигаться по городу без государственных номеров, что наказывается штрафом до пяти тысяч рублей, либо лишением до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП).

Депутат ГД Ярослав Нилов выступает за то, чтобы наказывать нарушителей исправительными работами, которые отобьют желание существовать «вне закона». Глава компании по производству дорожных камер «Астралаб» Сергей Ласкин отмечает, что только на одну столицу приходится сотня машин, за которыми зарегистрировано по несколько сотен штрафов.

Более 50 тыс. нарушений было зафиксировано с помощью новых передвижных камер в Северной столице. Водители успели совершить столько «злодеяний» за первые пару недель работы комплексов.

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Все новости / Экономика / Водителям рассказали, как злоумышленники нарушают ПДД и не платят штрафы
дтп пдд штрафы нарушения правил
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