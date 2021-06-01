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новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
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12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
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12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
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Экономика
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Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией

Африка
Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией
Федеральное агентство новостей / pixabay.com/PD и pixabay.com/PD  / 

Египет и Кения подписали соглашение об «оборонном сотрудничестве». Это уже четвертая страна из бассейна Нила за последние три месяца, с кем Каир заключает подобные договоренности.

Накануне египетские и суданские войска завершили совместные учения «Защитники Нила». Они признаны самыми крупными между двумя государствами. Боевые маневры прошли на фоне нарастающего напряжения с Эфиопией из-за разногласий по вопросу строительства Великой плотины «Возрождение» (Хидасэ) на реке Голубой Нил, а также пограничного спора Аддис-Абебы и Хартума о плодородной земле Аль-Фашага.

Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией
Федеральное агентство новостей  / 

Высокопоставленные чиновники Каира в последнее время активизировали усилия по налаживаю дипломатических связей со странами бассейна Нила. Главной причиной стало намерение Эфиопии провести второе заполнение дамбы, что может негативно сказаться на городах и сельском хозяйстве ниже по течению.

Египет и Судан требуют заключить юридическое соглашение, регулирующее эксплуатацию Хидасэ. Аддис-Абеба, в свою очередь, отказывается это делать из-за экономических соображений. В итоге переговоры зашли в тупик.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси в конце марта заявил, что воды Нила являются красной линией государства.

«Любой ущерб водам страны будет расцениваться как угроза стабильности всего региона. За этим последует соответствующая реакция», — обратил внимание он.

Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией
Федеральное агентство новостей  / 

Ряд западных стран поддержали египетского президента, добавив, что в случае одностороннего заполнения дамбы могут последовать военные действия, направленные против Хидасэ.

Официальный представитель египетской армии полковник Тамер аль-Рифаи сообщил, что начальник штаба Мохаммед Фарид присутствовал на третьем заседании египетско-кенийского военного комитета. Во время переговоров между ведомствами подписано техническое соглашение о «сотрудничестве в области обороны». Подробности документа пока не разглашаются.

«Каир готов оказать необходимую поддержку Найроби в области подготовки кадров, реабилитации и обмена опытом», — заявил глава Генштаба по итогам заключения договоренностей.

Четвертый в своем роде

В ходе визита Фарида в Кению и Руанду стороны достигли консенсуса в отношении развития и укрепления военного сотрудничества для решения проблем национальной безопасности трех государств. В марте и апреле текущего года Египет подписал аналогичное соглашение с Бурунди и Угандой.

Налаживание связей в оборонной сфере проходит в рамках национальной стратегии, подготовленной управлением операций египетской армии в свете региональных и международных переменных и потребностей Каира в воде.

Бассейн Нила включает в себя 11 государств: Демократическое Конго, Бурунди, Египет, Кения, Руанда, Судан, Южный Судан, Уганда, Танзания, Эритрея и Эфиопия. В настоящий момент Каиру удалось заручиться поддержкой пяти стран. На очереди еще четыре, не считая Аддис-Абебу.

Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Учения «Защитники Нила»

Учения проходили в районе Умм-Сияла штата Северный Кордофан и военной базы Марави в северном Судане. Участниками боевых маневров стали военнослужащие всех сухопутных и военно-воздушных сил египетской и суданской армий.

Мероприятия являются продолжением совместного учебного сотрудничества между двумя странами, направленного на обмен военным опытом, укрепление сотрудничества и унификацию методов работы для устранения ожидаемых угроз со стороны зарубежных государств.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках проекта «Война за воду» специально для международной редакции Федерального агентства новостей подробно разобрал трехсторонний конфликт Египта, Судана и Эфиопии вокруг плотины «Возрождение» и спрогнозировал возможные последствия.

Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Африка / Египет подписал соглашение о военном сотрудничестве с Кенией
египет возрождение судан соглашение кения
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