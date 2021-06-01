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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
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Пожарные десантники чудом спаслись от огня в реке Свердловской области

  /   Обновлено: 01 июня 2021 11:58
Происшествия
Пожарные десантники чудом спаслись от огня в реке Свердловской области
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Екатеринбург, 1 июня. Парашютно-десантную службу отправили на помощь в тушении пожара в Вагайском районе. Огонь стремительно разрастался и уничтожил лагерь и палатки десантников.

Группа десантников поучаствовала в ликвидации возгорания у села Комсомольское. Служащие сначала пытались окапываться, а потом решили спасаться в реке. Они просидели в воде больше часа и тем самым сохранили себе жизни. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В Сети появилось видео, где десантники бурно радуются своему спасению.

«Живы остались, две минуты назад чуть не погибли!»

На днях ФАН сообщал о крупном пожаре под Новосибирском. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Огнем уничтожены частный дом, баня, сарай и надворные постройки. Всего на тушение было привлечено более 30 человек и восемь единиц техники.

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свердловская область спасение лесной пожар
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