Пожарные десантники чудом спаслись от огня в реке Свердловской области

Екатеринбург, 1 июня. Парашютно-десантную службу отправили на помощь в тушении пожара в Вагайском районе. Огонь стремительно разрастался и уничтожил лагерь и палатки десантников.

Группа десантников поучаствовала в ликвидации возгорания у села Комсомольское. Служащие сначала пытались окапываться, а потом решили спасаться в реке. Они просидели в воде больше часа и тем самым сохранили себе жизни. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В Сети появилось видео, где десантники бурно радуются своему спасению.

«Живы остались, две минуты назад чуть не погибли!»

На днях ФАН сообщал о крупном пожаре под Новосибирском. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Огнем уничтожены частный дом, баня, сарай и надворные постройки. Всего на тушение было привлечено более 30 человек и восемь единиц техники.