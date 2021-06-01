Медики назвали стабильно тяжелым состояние раненной в Екатеринбурге девочки

Екатеринбург, 1 июня. В городской больнице в стабильно тяжелом состоянии остается девочка, пострадавшая во время стрельбы. По словам медиков, ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

Недавно пострадавшей сделали операцию, которая заняла четыре часа. Завотделением реанимации подчеркнул, что она прошла вполне успешно. Затем ребенок был введен в состояние медикаментозной седации. Медработник обратил внимание, что это не кома, а скорее «глубокий сон».

Пьяный житель Екатеринбурга вооружился карабином и устроил с балкона стрельбу по людям. От его действий пострадали ребенок и боец Росгвардии, сообщало РИА Новости.