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Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
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Девять человек погибли в результате массового убийства в Колумбии

Латинская Америка
Девять человек погибли в результате массового убийства в Колумбии
Global Look Press  /  Str Xinhua

Богота, 1 июня. Новое массовое убийство произошло в сельской местности колумбийского муниципалитета Альхесирас; погибли девять человек. Об этом сообщает Исследовательский институт по вопросам мира и развития (Indepaz).

Группа вооруженных лиц приехала на ферму и застрелила ее руководителя и еще в восемь человек, среди которых была женщина.

По предварительной версии, инцидент произошел на ферме, принадлежащей Альваро Баррера в поселке Кебрадон-Сур в муниципалитете Альхесирас департамента Уила. Сын Барреры является бывшим членом Народного ополчения «Революционных Вооруженных сил Колумбии» (FARC), но теперь работает в спецотряде Национальной службы защиты.

«До 07:00–07:30 утра соседи услышали выстрелы в районе фермы Барреры и сразу же позвонили мне, рассказали о ситуации. Я позвонил подполковнику армии Родригесу», — сообщил один из жителей Альхесирас Гальви Эстер Кабрера.

Он добавил, что подполковник отправил войска для взятия ситуации под контроль. По прибытии армия обнаружила тела девяти человек — восьми мужчин и одной женщины.

По сообщению Indepaz, это 41-е массовое убийство, произошедшее в Колумбии с начала года.

В июле 2020 года на этой же ферме были убиты четыре человека, в том числе 16-летний мальчик. Спустя два месяца, 22 сентября 2020 года, случился второй инцидент, в результате которого погибли три человека, среди них был 17-летний юноша.

На место преступления были отправлены представители полиции, службы разведки и армии, чтобы установить мотивы насильственных действий.

По сообщению СМИ, некоторые бывшие повстанцы Народного ополчения FARC находятся в районе места убийства.

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колумбия массовое убийство farc
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