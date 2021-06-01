Девять человек погибли в результате массового убийства в Колумбии

Богота, 1 июня. Новое массовое убийство произошло в сельской местности колумбийского муниципалитета Альхесирас; погибли девять человек. Об этом сообщает Исследовательский институт по вопросам мира и развития (Indepaz).

Группа вооруженных лиц приехала на ферму и застрелила ее руководителя и еще в восемь человек, среди которых была женщина.

Masacre #41 en el 2021

ALGECIRAS HUILA



Nos informan de que asesinaron a 9 personas en la finca Palmira, vereda Quebradón Sur, municipio de Algeciras (Huila).



Ésta sería la tercera masacre que se desarrolla en esa misma finca. pic.twitter.com/2Q69b56hdx — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) May 31, 2021

По предварительной версии, инцидент произошел на ферме, принадлежащей Альваро Баррера в поселке Кебрадон-Сур в муниципалитете Альхесирас департамента Уила. Сын Барреры является бывшим членом Народного ополчения «Революционных Вооруженных сил Колумбии» (FARC), но теперь работает в спецотряде Национальной службы защиты.

«До 07:00–07:30 утра соседи услышали выстрелы в районе фермы Барреры и сразу же позвонили мне, рассказали о ситуации. Я позвонил подполковнику армии Родригесу», — сообщил один из жителей Альхесирас Гальви Эстер Кабрера.

Он добавил, что подполковник отправил войска для взятия ситуации под контроль. По прибытии армия обнаружила тела девяти человек — восьми мужчин и одной женщины.

По сообщению Indepaz, это 41-е массовое убийство, произошедшее в Колумбии с начала года.

В июле 2020 года на этой же ферме были убиты четыре человека, в том числе 16-летний мальчик. Спустя два месяца, 22 сентября 2020 года, случился второй инцидент, в результате которого погибли три человека, среди них был 17-летний юноша.

На место преступления были отправлены представители полиции, службы разведки и армии, чтобы установить мотивы насильственных действий.

По сообщению СМИ, некоторые бывшие повстанцы Народного ополчения FARC находятся в районе места убийства.