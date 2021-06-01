Форумы национального примирения стартуют в Ливии

Триполи, 1июня. Форумы национального примирения начали работу в Ливии под непосредственным контролем Президентского совета. Мероприятия направлены на прекращение внутренних разногласий и конфликтов, накопленных в стране за годы войны, и подготовку почвы для всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года.

Встречи по представлению рекомендаций и кандидатур для рабочей структуры Ливийской комиссии по национальному примирению продлятся целый месяц, сообщила пресс-секретарь Президентского совета Наджва Вахиба.

«В этот период ливийцы представят свои взгляды на то, как добиться примирения, а также свое видение структуры комиссии», — пояснила она во время пресс-конференции в Триполи.

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился в апреле 2021 года с рядом экспертов, чтобы пригласить их поучаствовать в разработке ведущей политической стратегии в государстве. Он обсудил с ними решение о создании Высшей комиссии по национальному примирению, способы управления ею и ее взаимоотношения с компетентными властями. Особое внимание во время встречи аль-Манфи уделил активизации СМИ для информирования граждан о необходимости достижения единства, назвав это одной из наиболее важных и первостепенных задач Президентского совета Ливии.

Всего в ближайший месяц состоится не более пяти форумов. Их участниками станут граждане Ливии, представляющие все социальные группы. Ожидается также присутствие представителей Программы развития ООН (ПРООН), Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) и Африканского союза.