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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
Шоу-бизнес
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Два иранских летчика погибли при катапультировании из истребителя F-5

Армия
Два иранских летчика погибли при катапультировании из истребителя F-5
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 1 июня. Два пилота ВВС Ирана погибли при срабатывании катапультного устройства на истребителе F-5.

Самолет при этом находился на земле и готовился к взлету, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет, их поставки осуществлялись в 70-х годах прошлого века. В отличие от более современных боевых самолетов, катапультирования с устаревших образцов при расположении воздушного судна на земле связано с большим риском для здоровья и жизни пилотов.

Ранее сообщалось, что официальные представители России и США обсудили возобновление «иранской» ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий — СВДП.

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иран катастрофа f-5
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