Два иранских летчика погибли при катапультировании из истребителя F-5

Тегеран, 1 июня. Два пилота ВВС Ирана погибли при срабатывании катапультного устройства на истребителе F-5.

Самолет при этом находился на земле и готовился к взлету, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет, их поставки осуществлялись в 70-х годах прошлого века. В отличие от более современных боевых самолетов, катапультирования с устаревших образцов при расположении воздушного судна на земле связано с большим риском для здоровья и жизни пилотов.

Ранее сообщалось, что официальные представители России и США обсудили возобновление «иранской» ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий — СВДП.