Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы

Надувные батуты относятся к числу аттракционов повышенной опасности, поэтому детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата лучше воздержаться от их посещения. Об этом ФАН сообщили в Объединенной дирекции Мосгорпарка. Представители учреждения рассказали, как обеспечивается безопасность батутов после происшествия в Барнауле.

Как ранее сообщал ФАН, надувной аттракцион в столице Алтайского края 30 мая поднялся в воздух вместе с детьми. Две девочки 2017 года рождения после падения на трамвайные рельсы получили травмы и оказались в реанимации.

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, в летний период также работают надувные аттракционы (батуты), в том числе в парке «Сокольники», «Кузьминки», «Измайловский», «Фили».

«Перед вводом в эксплуатацию все батуты проходят техническое освидетельствование в сертифицированной организации. После чего документы подаются в Гостехнадзор. Инспекторы осуществляют проверку, и в случае, если все соответствует необходимым требованиям, изделию присваивается госномер и выдается свидетельство о регистрации. Дальнейшая эксплуатация всех надувных аттракционов упорядочивается паспортом и техническим регламентом», — пояснили ФАН в Мосгорпарке.

В учреждении обратили внимание, что ГОСТы, регламентирующие порядок эксплуатации надувных батутов, предписывают ограждение аттракциона, его швартование к бетонным блокам или анкерам. Дополнительно на выходе размещается мат, чтобы избежать травмы.

«Количество детей на батуте регулируется в соответствии с ростом, весом, а также количеством, обозначенном в паспорте изделия. Инструктор следит, чтобы дети аккуратно поднимались, не висли на бортах и съезжали с горок, соблюдая очередность. При нарушении оператор делает замечание и может вывести детей с аттракциона досрочно, если чье-то поведение ставит под угрозу безопасность других посетителей», — объяснили в Мосгорпарке.

Ранее производители надувных батутов назвали возможные версии происшествия в Барнауле. Аттракцион принадлежал индивидуальному предпринимателю, который заключил договор об аренде с собственником торгового центра. Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также уголовное дело в отношении контролирующих органов, которые должны были принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».