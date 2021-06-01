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Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
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Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы

Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Надувные батуты относятся к числу аттракционов повышенной опасности, поэтому детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата лучше воздержаться от их посещения. Об этом ФАН сообщили в Объединенной дирекции Мосгорпарка. Представители учреждения рассказали, как обеспечивается безопасность батутов после происшествия в Барнауле.

Как ранее сообщал ФАН, надувной аттракцион в столице Алтайского края 30 мая поднялся в воздух вместе с детьми. Две девочки 2017 года рождения после падения на трамвайные рельсы получили травмы и оказались в реанимации.

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, в летний период также работают надувные аттракционы (батуты), в том числе в парке «Сокольники», «Кузьминки», «Измайловский», «Фили».

«Перед вводом в эксплуатацию все батуты проходят техническое освидетельствование в сертифицированной организации. После чего документы подаются в Гостехнадзор. Инспекторы осуществляют проверку, и в случае, если все соответствует необходимым требованиям, изделию присваивается госномер и выдается свидетельство о регистрации. Дальнейшая эксплуатация всех надувных аттракционов упорядочивается паспортом и техническим регламентом», — пояснили ФАН в Мосгорпарке.

В учреждении обратили внимание, что ГОСТы, регламентирующие порядок эксплуатации надувных батутов, предписывают ограждение аттракциона, его швартование к бетонным блокам или анкерам. Дополнительно на выходе размещается мат, чтобы избежать травмы.

«Количество детей на батуте регулируется в соответствии с ростом, весом, а также количеством, обозначенном в паспорте изделия. Инструктор следит, чтобы дети аккуратно поднимались, не висли на бортах и съезжали с горок, соблюдая очередность. При нарушении оператор делает замечание и может вывести детей с аттракциона досрочно, если чье-то поведение ставит под угрозу безопасность других посетителей», — объяснили в Мосгорпарке.

Ранее производители надувных батутов назвали возможные версии происшествия в Барнауле. Аттракцион принадлежал индивидуальному предпринимателю, который заключил договор об аренде с собственником торгового центра. Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также уголовное дело в отношении контролирующих органов, которые должны были принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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дети безопасность аттракцион батут мосгорпарк
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