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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики
12:27
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В Херсонской области стартовали учения войск противовоздушной обороны ВСУ

Армия
В Херсонской области стартовали учения войск противовоздушной обороны ВСУ
facebook.com  /  73 морський центр спеціального призначення

Киев, 1 июня. Украинские войска проводят учения по противовоздушной обороне у границ Крымского полуострова. Тренировочные маневры стартовали 1 июня и продлятся до 3 июня.

Учения проходят в Скадовском районе на юге Херсонской области: там бойцы ВСУ отработают полный комплекс маневров с силами и средствами противовоздушной обороны. Как сообщили в минобороны Украины, тренировки направлены на наращивание боеспособности ВСУ для противодействия «действующим вызовам и угрозам национальной безопасности».

В пресс-службе отметили, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. На полигон выведут также военную технику, и служащие отработают различные оперативные сценарии возможного столкновения.

За последние месяцы Киев существенно нарастил число учений у российских границ. В апреле ВСУ провели антитеррористические учения, на которых особое внимание было уделено прибрежной зоне региона. После этого бойцы ВСУ отточили навыки противовоздушной обороны и провели стрельбы с использованием ракетных комплексов «Точка-У».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности нападения на его страну, которое якобы могут осуществить подразделения российской армии. Больше всего в Киеве опасаются морской операции в Азовском и Черном морях.

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Все новости / Армия / В Херсонской области стартовали учения войск противовоздушной обороны ВСУ
украина всу херсонская область
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