В Херсонской области стартовали учения войск противовоздушной обороны ВСУ

Киев, 1 июня. Украинские войска проводят учения по противовоздушной обороне у границ Крымского полуострова. Тренировочные маневры стартовали 1 июня и продлятся до 3 июня.

Учения проходят в Скадовском районе на юге Херсонской области: там бойцы ВСУ отработают полный комплекс маневров с силами и средствами противовоздушной обороны. Как сообщили в минобороны Украины, тренировки направлены на наращивание боеспособности ВСУ для противодействия «действующим вызовам и угрозам национальной безопасности».

В пресс-службе отметили, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. На полигон выведут также военную технику, и служащие отработают различные оперативные сценарии возможного столкновения.

За последние месяцы Киев существенно нарастил число учений у российских границ. В апреле ВСУ провели антитеррористические учения, на которых особое внимание было уделено прибрежной зоне региона. После этого бойцы ВСУ отточили навыки противовоздушной обороны и провели стрельбы с использованием ракетных комплексов «Точка-У».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности нападения на его страну, которое якобы могут осуществить подразделения российской армии. Больше всего в Киеве опасаются морской операции в Азовском и Черном морях.