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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики
12:27
Происшествия
Омичку задержали за юмористические видео в полицейской форме
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В России выявили 9500 новых случаев коронавируса

Общество
В России выявили 9500 новых случаев коронавируса
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 июня. Диагноз COVID-19 в России за последние 24 часа подтвердился у 9,5 тыс. человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Заболевшие зарегистрированы в 83 регионах из 85 — ни одного в Ненецком и Чукотском автономных округах. Менее пяти инфицированных в Еврейской автономной и Магаданской областях, пять человек в Туве.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8994 человека, подтверждено 372 смерти», — говорится в оперативной сводке.

Всего в РФ на 1 июня насчитывается 5 081 417 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после заражения 4 693 579 человек, 121 873 скончались.

Специалисты напоминают, что COVID-19 может протекать бессимптомно, больные могут не знать о заражении и продолжать появляться в общественных местах. Чтобы защититься от таких лиц, важно носить маски, подчеркнула врач-инфекционист, представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Все новости / Общество / В России выявили 9500 новых случаев коронавируса
россия COVID-19 оперштаб
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