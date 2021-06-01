В России выявили 9500 новых случаев коронавируса

Москва, 1 июня. Диагноз COVID-19 в России за последние 24 часа подтвердился у 9,5 тыс. человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Заболевшие зарегистрированы в 83 регионах из 85 — ни одного в Ненецком и Чукотском автономных округах. Менее пяти инфицированных в Еврейской автономной и Магаданской областях, пять человек в Туве.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8994 человека, подтверждено 372 смерти», — говорится в оперативной сводке.

Всего в РФ на 1 июня насчитывается 5 081 417 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после заражения 4 693 579 человек, 121 873 скончались.

Специалисты напоминают, что COVID-19 может протекать бессимптомно, больные могут не знать о заражении и продолжать появляться в общественных местах. Чтобы защититься от таких лиц, важно носить маски, подчеркнула врач-инфекционист, представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.