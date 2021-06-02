Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио

Японское правительство на этой неделе, скорее всего, продлит чрезвычайное положение в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом. И это менее чем за два месяца до отложенных Олимпийских игр в Токио.

Губернаторы Токио и Осаки уже обратились к центральному правительству с просьбой продлить чрезвычайное положение, срок действия которого истекает 31 мая. По данным японских СМИ, эти меры могут быть продлены до 20 июня. День открытия Игр в Токио, перенесенных в прошлом году из-за пандемии, — 23 июля.

Губернатор Осаки Хирофуми Есимура накануне заявлял, что в Японии из-за тяжелых случаев заболевания наблюдается напряженная ситуация в системе здравоохранения.

«Если у нас будет еще одна вспышка инфекции, мы больше не сможем с ней бороться. Пока не стало слишком поздно, я решил попросить продлить чрезвычайное положение», — признался он.

В соответствии с нынешними мерами граждан просят избегать необязательных прогулок, работать из дома и придерживаться ношения масок. Кроме того, в стране не работают торговые центры, а заведения общественного питания закрываются в 20:00.

Несмотря на ограничения и продолжающуюся вспышку коронавируса, как местные, так и международные олимпийские чиновники продолжают настаивать на проведении Олимпиады, указывая на соблюдение необходимых защитных мер на спортивных объектах и в олимпийской деревне, где будут жить участники Игр.

Отмена Олимпийских игр может дорого обойтись и Японии, и Международному олимпийскому комитету. Потеря доходов от телевизионного вещания будет для них большим ударом.

Global Look Press / Pool

По мере приближения главного спортивного события четырехлетия давление на Олимпиаду нарастает. Так, на прошлой неделе профсоюз врачей Японии вновь потребовал отменить Игры, так как, по их мнению, они могут способствовать распространению мутированных штаммов коронавируса.

«Существует вероятность, что индийские и южноафриканские штаммы могут распространиться еще больше», — предупредил председатель профсоюза Наото Уэяма на пресс-конференции в Токио.

Уэяма также призвал международное сообщество поднять тревогу по поводу потенциальной опасности Олимпиады и мобилизовать общественное мнение против этого события. Он раскритиковал последнее обещание МОК провести Игры даже в то время, когда Япония находится в состоянии чрезвычайного положения. Уэяма отмечает, что проведение Олимпиады в нынешнее время вызывает гнев медицинского персонала и многих людей в стране.

«Весь мир должен объединиться для борьбы с COVID-19, но некоторые отворачиваются от этой борьбы. Токийская Олимпиада станет препятствием в преодолении коронавируса», — сказал Уэяма.

Global Look Press / Pool

Кроме того, врач раскритиковал и слишком медленную вакцинацию в стране. Согласно данным, в Японии сделали прививки от коронавируса только 2% населения.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что минимум 60% спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, пройдут предварительную вакцинацию от коронавируса. Больше половины представителей из 200 государств уже уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о вакцинации атлетов перед прибытием в Японию. Вполне вероятно, что их число впоследствии увеличится.