«Демократия в опасности»: Байден объявил о «переломном моменте» в американской истории

Вашингтон, 1 июня. Президент США Джозеф Байден заявил, что демократия в Америке и других странах мира находится в опасности. Президент выступил на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне с речью в честь Дня поминовения, который отмечается в США 31 мая.

Happening Now: President Biden delivers remarks at a Memorial Day service. https://t.co/eGgpBUwr8Z — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2021

Байден во время выступления подчеркнул, что сейчас происходит переломный момент в американской и мировой истории — битва между демократией и авторитаризмом.

«Демократия находится в опасности, как у нас дома, так и во всем мире. И ее надо защищать любой ценой. Демократия — это душа Америки, и я верю, что это душа, за которую стоит бороться, душа, за которую стоит умереть», — сказал президент.

В конце вступления он призвал всех присутствующих почтить память жертв военных конфликтов.

wikipedia.org / Arlington National Cemetery / Public Domain

Он также почтил память покойного сына Бо Байдена и других военнослужащих. (Сын президента скончался в 2015 году от рака. По одной из версий, причиной могли быть токсины из колодцев для сжигания нефтяных отходов в Ираке. — Прим ред.)

По словам Байдена, он всегда носит с собой карточку с числом американцев погибших в Афганистане и Ираке. Сегодня, по его словам, это 7036 человек.

«Всем, кто борется с болью утраты, как бы трудно ни было, я обещаю, что настанет день, когда образ вашего любимого человека вызовет улыбку на ваших губах, прежде чем слезы навернутся на глаза. Библия учит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». То утешение может прийти очень нескоро, но оно придет, я обещаю вам», — сказал президент.

День поминовения — национальный день памяти, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящен американским военнослужащим, погибшим в военных конфликтах.