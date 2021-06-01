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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики
12:27
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«Демократия в опасности»: Байден объявил о «переломном моменте» в американской истории

США
«Демократия в опасности»: Байден объявил о «переломном моменте» в американской истории
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 1 июня. Президент США Джозеф Байден заявил, что демократия в Америке и других странах мира находится в опасности. Президент выступил на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне с речью в честь Дня поминовения, который отмечается в США 31 мая.

Байден во время выступления подчеркнул, что сейчас происходит переломный момент в американской и мировой истории — битва между демократией и авторитаризмом.

«Демократия находится в опасности, как у нас дома, так и во всем мире. И ее надо защищать любой ценой. Демократия — это душа Америки, и я верю, что это душа, за которую стоит бороться, душа, за которую стоит умереть», — сказал президент.

В конце вступления он призвал всех присутствующих почтить память жертв военных конфликтов.

«Демократия в опасности»: Байден объявил о «переломном моменте» в американской истории
wikipedia.org  / Arlington National Cemetery / Public Domain

Он также почтил память покойного сына Бо Байдена и других военнослужащих. (Сын президента скончался в 2015 году от рака. По одной из версий, причиной могли быть токсины из колодцев для сжигания нефтяных отходов в Ираке. — Прим ред.)

По словам Байдена, он всегда носит с собой карточку с числом американцев погибших в Афганистане и Ираке. Сегодня, по его словам, это 7036 человек.

«Всем, кто борется с болью утраты, как бы трудно ни было, я обещаю, что настанет день, когда образ вашего любимого человека вызовет улыбку на ваших губах, прежде чем слезы навернутся на глаза. Библия учит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». То утешение может прийти очень нескоро, но оно придет, я обещаю вам», — сказал президент.

День поминовения — национальный день памяти, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящен американским военнослужащим, погибшим в военных конфликтах.

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Все новости / США / «Демократия в опасности»: Байден объявил о «переломном моменте» в американской истории
сша байден День поминовения
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