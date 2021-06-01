Эфир: Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказывает, как и почему нужно помогать детям

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01 июня 17:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:20
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
Происшествия
Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании
17:12
Особое мнение
Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК
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Эфир: Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказывает, как и почему нужно помогать детям

Общество
Эфир: Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказывает, как и почему нужно помогать детям
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Во вторник, 1 июня, с 17:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир с участием обладательницы титула «Мисс Вселенная», телеведущей и основательницей благотворительного фонда Оксаной Федоровой.

В Международный день защиты детей она рассказывает об истории создания своего благотворительного фонда и проблемах, которые он помогает решать. Оксана Федорова делится идеями, как можно интегрировать благотворительность в нашу повседневную жизнь. В ходе прямого эфира также обсуждают творческие проекты телеведущей. 

Оксана Федорова (сейчас Бородина) — российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). Вела программу для детей «Спокойной ночи, малыши!», преподавала в Санкт-Петербургском университете МВД РФ гражданское право, стала доцентом кафедры «Гражданское право» и получила звание капитана милиции.

Занимается благотворительностью, основав фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого возраста «Спешите делать добро!».

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Все новости / Общество / Эфир: Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказывает, как и почему нужно помогать детям
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