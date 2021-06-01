Эфир: Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказывает, как и почему нужно помогать детям

Во вторник, 1 июня, с 17:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир с участием обладательницы титула «Мисс Вселенная», телеведущей и основательницей благотворительного фонда Оксаной Федоровой.

В Международный день защиты детей она рассказывает об истории создания своего благотворительного фонда и проблемах, которые он помогает решать. Оксана Федорова делится идеями, как можно интегрировать благотворительность в нашу повседневную жизнь. В ходе прямого эфира также обсуждают творческие проекты телеведущей.

Оксана Федорова (сейчас Бородина) — российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). Вела программу для детей «Спокойной ночи, малыши!», преподавала в Санкт-Петербургском университете МВД РФ гражданское право, стала доцентом кафедры «Гражданское право» и получила звание капитана милиции.

Занимается благотворительностью, основав фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого возраста «Спешите делать добро!».