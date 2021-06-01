Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море

Мурманск, 1 июня. Тяжелые ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Петр Великий» российского Северного флота (СФ) вышли на учения в акваторию Баренцева моря.

Информацию об этом распространила пресс-служба СФ.

«Экипажи ракетных крейсеров проведут учение по противодействию корабельной группировке условного противника», — сообщается в опубликованном релизе.

В ходе учебных тренировок экипажи двух российских ракетных крейсеров выполнят ряд боевых упражнений с использованием различного бортового вооружения, отмечает пресс-служба Северного флота.

Ранее стало известно, что на осень нынешнего года запланированы стратегические учения СФ в Арктическом регионе с отработкой задач по защите трассы Северного морского пути.