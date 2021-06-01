Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула

Барнаул, 1 июня. Детеныши косули появились на свет в первый день лета. Гости зоопарка уже могут наблюдать за пополнением. В Сети появилось видео с первыми минутами жизни малышей.

Природа позаботилась о детенышах — они рождаются пятнистыми, и это помогает малышам оставаться незамеченными. К трем месяцам пятна сменяет обычный однотонный окрас, рассказали специалисты «Лесной сказки».

Сотрудники зоопарка просят посетителей соблюдать тишину возле семейства косуль.

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