Почему именно тигры? Дрессировщик Эдгард Запашный раскрывает тайны цирковых династий

Пару дней назад на нашей с братом репетиции с хищными животными присутствовали ребята из детских домов. В конце таких репетиций мы всегда общаемся со зрителями и позволяем им задавать любые вопросы. Мальчик лет 14 спросил:

«Почему именно тигры?»

Сегодня я хочу рассказать, почему «именно тигры».

Конечно, для людей, которые любят цирк, фамилия Запашные уже давно ассоциируется с тиграми, львами и другими хищными животными. Дело в том, что на протяжении нескольких десятков лет наша династия зарекомендовала себя именно как дрессировщики хищных животных. Однако не все знают, что Запашные специализировалась и сейчас специализируются не только на дрессуре.

Мы с братом представляем четвертое поколение династии, работающей в цирке. До 1961 года Запашные не имели ничего общего с дрессурой. Наши родители, бабушки с дедушкой, прабабушка с прадедушкой занимались акробатикой, гимнастикой, клоунадой, работали в цирковом оркестре. То есть в основном занимались физкультурно-акробатическими жанрами, как говорят в цирке.

И только в 1958 году мой папа Вальтер Запашный добился разрешения на создание нового аттракциона со смешанной группой хищных животных. Компания «Союзгосцирк» позволила акробату Запашному проходить стажировку у великого дрессировщика — народного артиста РСФСР Бориса Эдера. И ровно три года мой отец занимался дрессурой под четким и внимательным руководством этого великого советского артиста, который за свою жизнь воспитал многих дрессировщиков.

В 1961 году на манеже Ивановского цирка состоялась премьера нового аттракциона со смешанной группой животных. На тот момент на манеже с моим отцом работали тигры, львы, леопарды и пантеры. В дальнейшем отец увеличил аттракцион до рекордного количества животных. На одном манеже находилось 36 животных: добавились медведи, лошади, гепарды, ягуары, пумы и рыси.

Позже примеру нашего отца последовал и его младший брат Мстислав Запашный. Именно эти два человека — Вальтер и Мстислав Запашные — внесли наибольший вклад в развитие и становление нашей династии. Благодаря им наша фамилия стала прочно ассоциироваться с высоким профессионализмом и дрессурой высочайшего уровня.

Но, должен отметить, что наша династия работала и продолжает работать во многих жанрах циркового искусства. Сегодня династия Запашных, на мой взгляд, — самая крупная из действующих в российском цирке. Наши родственники работают в нескольких коллективах, а династия является самой многочисленной по представителям одной фамилии.

Вернемся к истории нашей семьи. Мстислав Михайлович и его супруга Долорес Запашная создали аттракцион «Слоны и тигры», но продолжали работать еще в нескольких жанрах циркового искусства. Так, в свое время прогремел большой воздушный аттракцион «Союз-Аполлон», посвященный знаменитой стыковке космических кораблей великих держав — СССР и США. Третий номер их работы был вольтиж на лошадях, аналога которому до сих пор нет в современном цирке.

Дети братьев Вальтера и Мстислава продолжили традиции семьи, и вы прекрасно знаете, что сегодня мы с братом работаем большой аттракцион со львами и тиграми, но это не мешает нам параллельно выступать и в других жанрах. Это жонглирование, работа канатоходцев, па-де-де на лошадях (парная акробатика на двух лошадях), джигитовка, жонглирование на лошадях. А начинали мы свою карьеру как дрессировщики обезьян и жонглеры на лошадях. Первым жанром циркового искусства, который я освоил, была высшая школа верховой езды.

Дети Мстислава Запашного — Мстислав Запашный-младший и его сестра Элен — некоторое время работали вместе с отцом, а в дальнейшем и без него в аттракционе «Слоны и тигры», хотя до этого тоже проявили себя во многих жанрах циркового искусства.

На сегодняшний день Мстислав Запашный — младший уже завершил свою карьеру и передал аттракцион с тиграми своему сыну Ярославу, который два месяца назад отыграл премьеру и теперь формирует собственный коллектив.

Конечно, фамилия Запашные сегодня, как я уже говорил, прочно ассоциируется с хищниками. И если в каком-либо городе на афишах появляется наша фамилия, то люди, покупая билеты, естественно хотят увидеть хищных животных.

Но, например, наша сестра Марица Запашная не стала продолжать дело своих родителей, несмотря на то, что ее мама Марица — первая супруга Вальтера — долгое время работала как соло-дрессировщица с черными пантерами и леопардами. Сегодня Марица работает дрессировщицей кавказских овчарок и верблюдов. Ее сын — Дан Запашный — работает номер с шимпанзе.

Сразу несколько представителей нашей династии работают в коллективах «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Так Валерия Запашная (дочь Мстислава Запашного — младшего) работает джигитовку в номере Рустама Газаева. На сегодняшний день она вышла на очень хороший уровень исполнительского мастерства, делает сложные и опасные трюки на быстро бегущих лошадях.

Екатерина Запашная (также дочка Мстислава Запашного — младшего) работает в другом коллективе сразу в нескольких номерах и уже является обладательницей нескольких международных наград. В ходе представления она появляется как дрессировщица собак и вместе со своим мужем Константином Растегаевым работает еще два номера — дрессированные верблюды и великолепный парный воздушный номер «Закрывая глаза».

Хочу вспомнить и других представителей нашей большой династии. Это, например, Полина Запашная и Максим Маслянов, которые работают в цирках шапито. Максим — дрессировщик медведей, Полина — иллюзионистка.

Все это говорит о том, что наша династия продолжает проявлять себя почти во всех жанрах циркового искусства. Но стереотипное мнение иногда «прикрепляется» к тебе, независимо от твоей воли. Так произошло и с нами, Запашными. Для зрителей наша фамилия ассоциируются исключительно с работой с хищниками. Так что наш зритель бывает приятно удивлен, узнав, что, оказывается, мы можем делать что-то еще.

Заложниками подобного стереотипного отношения зрителей являемся не только мы. Так, знаменитая цирковая династия Филатовых зарекомендовала себя исключительно как дрессировщики медведей, но это не совсем так. Представители молодого поколения этой династии работают и как клоуны, и как дрессировщики попугаев и леопардов.

Династия Дуровых, в принципе, ассоциируются с животными. При этом немногие знают, что в Москве существует Театр клоунады, которым руководит Тереза Дурова.

Фамилия Корниловы в нашей стране прочно ассоциируются со слонами, хотя некоторые представители этой династии являются хорошими клоунами, а молодая Анастасия Корнилова работает еще и как воздушная гимнастка.

В общем, мы, Запашные, не одиноки в современном цирке, кто стал своего рода жертвой стереотипов. Этот список можно продолжать долго.

Но что объединяет все эти цирковые династии?

Однозначно — большая любовь к цирку и настоящее трудолюбие.