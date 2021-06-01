Эфир: Поездка в детский лагерь, деревню или работа в городе — чем занять ребенка летом

Во вторник, 1 июня, с 15:30 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит конференция доцента кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяны Яничевой, посвященная летнему отдыху детей и подростков.

Куда лучше отправить школьника на лето — в детский лагерь или бабушке?

Как грамотно совместить школьные летние задания и работу подростка?

Как не дать ребенку растерять интерес к учебе за лето?

Как отличить аккредитованные детские лагеря от самодеятельных и опасных?

На эти вопросы отвечает гость студии. Социальный психолог рассказывает о безопасном и полезном отдыхе школьников в летний период.