Вашингтон, 1 июня. Молодой американский рэпер Lil Loaded, который в последнее время стал популярен среди молодежи, умер в возрасте 20 лет.

Причиной его смерти, по предварительным данным, стала передозировка наркотиками.

Трагедия произошла спустя несколько месяцев после того, как музыканта задержали за убийство друга. Lil Loaded стал популярен после таких треков, как 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его песни посвящены теме криминала.

Дашона задержали за убийство друга в ноябре 2020 года в Техасе. Молодой человек был убит из винтовки. Позже обвинение переквалифицировали на убийство по неосторожности, а рэпера отпустили под залог.

Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневного испытания голодом, сообщал ФАН. Знакомые погибшего считают, что он якобы умер из-за желания сделать упражнения на «петле Глиссона», но у него пережало сонные артерии из-за ослабленного состояния.