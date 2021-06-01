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01 июня 11:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:20
Происшествия
Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
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Юный рэпер Lil Loaded скончался в США

Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
pxhere.com

Вашингтон, 1 июня. Молодой американский рэпер Lil Loaded, который в последнее время стал популярен среди молодежи, умер в возрасте 20 лет.

Причиной его смерти, по предварительным данным, стала передозировка наркотиками.

Трагедия произошла спустя несколько месяцев после того, как музыканта задержали за убийство друга. Lil Loaded стал популярен после таких треков, как 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его песни посвящены теме криминала.

Дашона задержали за убийство друга в ноябре 2020 года в Техасе. Молодой человек был убит из винтовки. Позже обвинение переквалифицировали на убийство по неосторожности, а рэпера отпустили под залог.

Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневного испытания голодом, сообщал ФАН. Знакомые погибшего считают, что он якобы умер из-за желания сделать упражнения на «петле Глиссона», но у него пережало сонные артерии из-за ослабленного состояния.

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сша рэпер умер
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