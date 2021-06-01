Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook

Москва, 1 июня. Псевдоактивист Андрей Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом стал его репост в социальной сети.

По словам юриста Анастасии Бураковой, дело возбудили за репост о проекте «Объединенные демократы». Бывший руководитель нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 еще и прокомментировал в августе прошлого года эту публикацию. В частности, Пивоваров просил общественность поддержать этот проект.

Правоохранители считают, что фигурант сознательно хотел участвовать в работе нежелательной организации.

Они задержали псевдоактивиста в петербургском аэропорту. По словам Пивоварова, его доставят для разбирательства в Краснодар, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ