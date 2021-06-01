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Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
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Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем

Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 1 июня. Ряд стран, которые в прошлом входили в число государств социалистического лагеря, привыкли жить за счет других, в связи с чем стали предсказуемы в своих попытках самоутверждения.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он в своем Telegram-канале призвал Чехию, Украину, Грузию и прибалтийские страны прекратить метаться от одного политического курса к другому в угоду источникам финансирования на Западе. Получать деньги и быть независимыми не получится, так не бывает, отметил спикер.

Украина требует от России «возместить убытки» от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Прага просит 40 млн евро после раскрутки антироссийского курса с помощью истории со взрывами во Врбетице. В это время Прибалтика хочет получить «компенсации» за советский период.

«Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим», — добавил Воолодин.

За годы санкций Россия смогла еще больше раскрыть свой потенциал и стала более сильным государством. Беспрецедентное давние заставило народ мобилизоваться и надеяться только на себя, подчеркнул политик.

Володин ранее оценил инициативу о замене трудовых мигрантов осужденными. По его словам, это не поможет полностью решить проблему с нехваткой рабочей силы в России, сообщает НСН. Большинство россиян поддержали законопроект.

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Все новости / Политика / Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
россия володин чехия и украина
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