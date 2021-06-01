Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем

Москва, 1 июня. Ряд стран, которые в прошлом входили в число государств социалистического лагеря, привыкли жить за счет других, в связи с чем стали предсказуемы в своих попытках самоутверждения.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он в своем Telegram-канале призвал Чехию, Украину, Грузию и прибалтийские страны прекратить метаться от одного политического курса к другому в угоду источникам финансирования на Западе. Получать деньги и быть независимыми не получится, так не бывает, отметил спикер.

Украина требует от России «возместить убытки» от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Прага просит 40 млн евро после раскрутки антироссийского курса с помощью истории со взрывами во Врбетице. В это время Прибалтика хочет получить «компенсации» за советский период.

«Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим», — добавил Воолодин.

За годы санкций Россия смогла еще больше раскрыть свой потенциал и стала более сильным государством. Беспрецедентное давние заставило народ мобилизоваться и надеяться только на себя, подчеркнул политик.

Володин ранее оценил инициативу о замене трудовых мигрантов осужденными. По его словам, это не поможет полностью решить проблему с нехваткой рабочей силы в России, сообщает НСН. Большинство россиян поддержали законопроект.