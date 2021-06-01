Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck

Леонид Волков в конце апреля зарегистрировал фирму Digital Duck в Вильнюсе, проходящую по документам как рекламное агентство. Вероятно, соратник Алексея Навального сделал это для того, чтобы получить вид на жительство в прибалтийской республике. Сведения о данной компании, где Волков числится директором, содержатся на литовском сайте rekvizitai.vz.lt.
Судя по описываемому функционалу, главным продуктом фирмы Волкова является технология, позволяющая спонсорам онлайн-трансляций выводить на экран анимированные аудио и текстовые сообщения. Иначе говоря, потенциально заинтересованным клиентам предлагается платить за продукт больше денег и получать за это премиум-сервис. Ранее на стримах команда Навального уже демонстрировала работу услуги: за донат по нижней части экрана пробегает желтая утка и надпись, которую оставит жертвующий.
Напомним, в феврале этого года Волков был объявлен в международный розыск. Против него было возбуждено дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 Уголовного кодекса (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Органы следствия также попросили суд арестовать оппозиционера заочно.
В комментарии «Открытым медиа» Волков заверил, что на данное дело ему «наплевать», что он не намерен просить политическое убежище на Западе. Однако, согласно законодательству Литвы, в этой стране можно получить вид на жительство через открытие или покупку коммерческого предприятия. Данный способ является самым недорогим по затратной части и налоговой нагрузке. Соратник Навального сбежал в Вильнюс из-за открытых в отношении него и ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уголовных дел, оттуда он ведет подрывную антироссийскую деятельность и координирует работу связанных с оппозиционером НКО.
Наличие личного кода вкупе с нежеланием властей прибалтийской республики задерживать Волкова по запросу РФ гарантирует ему определенные права и льготы, при этом позволяя оставаться российским гражданином.
Волков отвечает за финансовые потоки, связанные с Алексеем Навальным НКО. Учитывая, что в отношении ФБК в скором времени может быть принято решение о признании его экстремисткой организацией, принцип работы литовской фирмы очевиден. Возможно, в данном случае речь идет о создании схемы заработка на основе того, чем оппозиционер занимался в недалеком прошлом.
1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.