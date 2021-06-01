Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck



Леонид Волков в конце апреля зарегистрировал фирму Digital Duck в Вильнюсе, проходящую по документам как рекламное агентство. Вероятно, соратник Алексея Навального сделал это для того, чтобы получить вид на жительство в прибалтийской республике. Сведения о данной компании, где Волков числится директором, содержатся на литовском сайте rekvizitai.vz.lt.

Prt Scr rekvizitai.vz.lt. /

Судя по описываемому функционалу, главным продуктом фирмы Волкова является технология, позволяющая спонсорам онлайн-трансляций выводить на экран анимированные аудио и текстовые сообщения. Иначе говоря, потенциально заинтересованным клиентам предлагается платить за продукт больше денег и получать за это премиум-сервис. Ранее на стримах команда Навального уже демонстрировала работу услуги: за донат по нижней части экрана пробегает желтая утка и надпись, которую оставит жертвующий.Напомним, в феврале этого года Волков был объявлен в международный розыск. Против него было возбуждено дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 Уголовного кодекса (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Органы следствия также попросили суд арестовать оппозиционера заочно.В комментарии «Открытым медиа» Волков заверил, что на данное дело ему «наплевать», что он не намерен просить политическое убежище на Западе. Однако, согласно законодательству Литвы, в этой стране можно получить вид на жительство через открытие или покупку коммерческого предприятия. Данный способ является самым недорогим по затратной части и налоговой нагрузке. Соратник Навального сбежал в Вильнюс из-за открытых в отношении него и ФБК(НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уголовных дел, оттуда он ведет подрывную антироссийскую деятельность и координирует работу связанных с оппозиционером НКО.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Наличие личного кода вкупе с нежеланием властей прибалтийской республики задерживать Волкова по запросу РФ гарантирует ему определенные права и льготы, при этом позволяя оставаться российским гражданином.



Волков отвечает за финансовые потоки, связанные с Алексеем Навальным НКО. Учитывая, что в отношении ФБК в скором времени может быть принято решение о признании его экстремисткой организацией, принцип работы литовской фирмы очевиден. Возможно, в данном случае речь идет о создании схемы заработка на основе того, чем оппозиционер занимался в недалеком прошлом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.