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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
Шоу-бизнес
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Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck

  /   Обновлено: 01 июня 2021 12:37
Общество
Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck
facebook.com  /  Леонид Волков


Леонид Волков в конце апреля зарегистрировал фирму Digital Duck в Вильнюсе, проходящую по документам как рекламное агентство. Вероятно, соратник Алексея Навального сделал это для того, чтобы получить вид на жительство в прибалтийской республике. Сведения о данной компании, где Волков числится директором, содержатся на литовском сайте rekvizitai.vz.lt.

Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck
Prt Scr rekvizitai.vz.lt.  / 

Судя по описываемому функционалу, главным продуктом фирмы Волкова является технология, позволяющая спонсорам онлайн-трансляций выводить на экран анимированные аудио и текстовые сообщения. Иначе говоря, потенциально заинтересованным клиентам предлагается платить за продукт больше денег и получать за это премиум-сервис. Ранее на стримах команда Навального уже демонстрировала работу услуги: за донат по нижней части экрана пробегает желтая утка и надпись, которую оставит жертвующий.

Напомним, в феврале этого года Волков был объявлен в международный розыск. Против него было возбуждено дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 Уголовного кодекса (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Органы следствия также попросили суд арестовать оппозиционера заочно.

В комментарии «Открытым медиа» Волков заверил, что на данное дело ему «наплевать», что он не намерен просить политическое убежище на Западе. Однако, согласно законодательству Литвы, в этой стране можно получить вид на жительство через открытие или покупку коммерческого предприятия. Данный способ является самым недорогим по затратной части и налоговой нагрузке. Соратник Навального сбежал в Вильнюс из-за открытых в отношении него и ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уголовных дел, оттуда он ведет подрывную антироссийскую деятельность и координирует работу связанных с оппозиционером НКО.

Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck
Агентство городских новостей Москва  / Пресс-служба суда

Наличие личного кода вкупе с нежеланием властей прибалтийской республики задерживать Волкова по запросу РФ гарантирует ему определенные права и льготы, при этом позволяя оставаться российским гражданином.

Волков отвечает за финансовые потоки, связанные с Алексеем Навальным НКО. Учитывая, что в отношении ФБК в скором времени может быть принято решение о признании его экстремисткой организацией, принцип работы литовской фирмы очевиден. Возможно, в данном случае речь идет о создании схемы заработка на основе того, чем оппозиционер занимался в недалеком прошлом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

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Все новости / Общество / Волков мог получить ВНЖ в Литве через открытие юрлица Digital Duck
навальный волков digital duck
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