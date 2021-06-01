В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края

Красноярск, 1 июня. Уровень воды в реках на юге Красноярского края начинает снижаться. За сутки от воды освободилось 13 жилых домов, а также 46 приусадебных участков.

Синоптики не прогнозируют сильных осадков на предстоящей неделе, что будет способствовать снижению уровня воды в реках Туба, Оя, Амыл, Кан и их притоках. Таким образом, затопленные населенные пункты на юге города будут постепенно освобождаться от воды.

В настоящее время вода ушла из 13 жилых домов. Комиссия по оценке ущерба работает на месте происшествия. Специалистам предстоит оценить нанесенный стихией ущерб. Всего в ликвидации последствий паводка принимают участие 150 человек, 56 единиц техники. Беспилотники ведут постоянный мониторинг местности.

Тем временем сильнейший за 100 лет паводок спрогнозировали в Красноярском крае, сообщал сайт 360tv.ru. По данным специалистов, половодье будет на две трети сильнее среднемноголетней нормы.