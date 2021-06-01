Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии

Сухум, 1 июня. В Южном военном округе (ЮВО) стартовал летний период обучения. На базе ВС РФ в Абхазии военнослужащие приступили к тренировкам на современных компьютеризированных тренажерах.

Всего бойцам ЮВО предстоит отработать до 500 часов интенсивных тренировок и освоить 30 направлений, рассказали в пресс-службе военного округа.

На базе есть комплексы для обучения личного состава управлению танком Т-72БЗ, гранатометами и зенитно-ракетными комплексами «Игла». Здесь же мотострелки могут отточить свои навыки владения автоматом АК-74 и провести стрельбы в различных условиях. Подобные тренажеры позволяют личному составу осваивать различную технику и вооружения, но без расхода топлива и боеприпасов. Всего виртуальный курс за это лето пройдут свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

Днем ранее подразделения связи Южного военного округа (ЮВО) в рамках масштабных учений по обмену данными обеспечили связь между базами в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Для выполнения этой неординарной задачи привлекли свыше 1,5 тысячи связистов и 600 единиц спецтехники.