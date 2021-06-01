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новостей
11:20
Происшествия
Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
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10:57
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Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии

Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Сухум, 1 июня. В Южном военном округе (ЮВО) стартовал летний период обучения. На базе ВС РФ в Абхазии военнослужащие приступили к тренировкам на современных компьютеризированных тренажерах.

Всего бойцам ЮВО предстоит отработать до 500 часов интенсивных тренировок и освоить 30 направлений, рассказали в пресс-службе военного округа.

На базе есть комплексы для обучения личного состава управлению танком Т-72БЗ, гранатометами и зенитно-ракетными комплексами «Игла». Здесь же мотострелки могут отточить свои навыки владения автоматом АК-74 и провести стрельбы в различных условиях. Подобные тренажеры позволяют личному составу осваивать различную технику и вооружения, но без расхода топлива и боеприпасов. Всего виртуальный курс за это лето пройдут свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

Днем ранее подразделения связи Южного военного округа (ЮВО) в рамках масштабных учений по обмену данными обеспечили связь между базами в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Для выполнения этой неординарной задачи привлекли свыше 1,5 тысячи связистов и 600 единиц спецтехники.

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Все новости / Армия / Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
юво военные учения виртуальные тренажеры
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