Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина

Южно-Сахалинск, 1 июня. Население Сахалинской области нарастило просроченную задолженность за потребленный природный газ. Показатель находится на уровне 4,3 млн рублей.

Согласно действующему законодательству отключение газоснабжения зависит от двойного периода неуплаты. Поставщик ресурса «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» направил абонентам-неплательщикам около 1,2 тысячи уведомлений о задолженности и дальнейшей приостановке подачи топлива, передает Sakhalin.info.

«Мы предлагаем абонентам-должникам не доводить ситуацию до принятия крайних мер и погасить накопившиеся долги за поставленный природный газ», — отметил заместитель гендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин.

Прекращение подачи голубого топлива, похоже, не единственная мера, используемая в отношении неплательщиков. В случае неуплаты задолженности за поставленный ресурс в установленный законом период дело направляется на рассмотрение судебных органов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» наращивает поставки энергоресурсов потребителям из дальнего зарубежья. Экспорт энергетической корпорации увеличился на 30,7% в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.