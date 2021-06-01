Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры

Москва, 1 июня. Телеведущая Дана Борисова спустя почти 30 лет впервые рассказала о сексуальном насилии, в результате которого забеременела и вынуждена была сделать аборт.

Звезда ТВ хотела «похоронить» воспоминания о тех страшных днях, которые длились у нее на протяжении трех лет. Борисова проходила кастинг на одну программу, и у нее «началось какое-то интимное сближение» с начальником.

«У меня не было возможности отказаться. Это было насилие. Но я не могла сбежать, потому что ценила эту работу. <…> Это было против моей воли. Меня просто грубо изнасиловали», — сказала 44-летняя Дана Борисова в эфире программы «Прямой эфир».

От этого мужчины телеведущая забеременела, но она решила сделать аборт.

О домогательствах рассказали ряд российских актрис, в частности, Елена Проклова. Кинозвезда сообщила, что за ней «ухаживал» на съемках известный артист, когда она была подростком. Некоторые предположили, что речь идет об актере Олеге Табакове, поскольку он снимался с юной актрисой в одном фильме. При этом Проклова не упомянула ничье имя.