Володин назвал защиту прав детей приоритетом госполитики России

Москва, 1 июня. Счастье и здоровье детей — главное. Задача властей, как рядовых россиян, оградить новые поколения от опасностей и помочь им состояться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Работа по созданию условий для развития детей, а также защита их прав и интересов — приоритет государственной политики России, заявил он. Такая норма закреплена в Конституции.

«Мы приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку, детей-сирот», — написал Володин в Telegram.

Парламентарии также приняли ряд законов, нацеленных на защиту жизни и здоровья подрастающих поколений. В частности, в Сети введена ответственность за пропаганду наркотических веществ, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий, напомнил Володин. В заключении он поздравил россиян с Днем защиты детей, а также поблагодарил родителей, воспитателей и учителей за их труд.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин одержал победу в предварительном голосовании «Единой России» от Саратовской области. Об этом рассказали в региональном отделении партии.