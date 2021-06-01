Российский истребитель Су-57 получит возможность работать с четырьмя БПЛА «Охотник»

Москва, 1 июня. Пилот российского истребителя Су-57 получит возможность одновременно координировать действия четырех новейших ударных беспилотников «Охотник».

На текущий момент ведется проработка возможностей управления несколькими беспилотниками из кабины Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли, передает ТАСС. Согласно информации, истребитель будет способен вести с собой от двух до четырех БПЛА «Охотник».

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что тяжелый ударный беспилотник предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. Известно, что под командой ведущего пилотируемого аппарата беспилотники будут совместно решать полный спектр задач, работая по целям на земле и в воздухе.

Ранее летчик-испытатель Анатолий Кнышов заявил, что планы по модернизации истребителя пятого поколения Су-57 могут быть связаны с наработками в области искусственного интеллекта. По его словам, параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО в условиях постоянной гонки технологий.

Российский боевой самолет Су-57 вытеснит американские F-35 с мирового рынка истребителей, передает «Утро.ру». Представители Ростеха заявили, что Россия делает на истребитель большую ставку и ожидает, что эта модель станет весьма успешной в мировой оборонной отрасли.