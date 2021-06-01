Поляки испугались ответа России на их провокации против «СП-2»

Варшава, 1 июня. Польские СМИ забили тревогу по поводу действий командования ВМФ РФ, направленных на защиту интересов своей страны в акватории Балтийского моря.

Польские провокации в отношении строителей российского газового проекта «Северный поток — 2» привели к четкому пониманию того, что РФ необходимо наращивать мощь своего ВМФ. На это было обращено внимание в польском издании Do Rzeczy, где смогли разглядеть тревожный для своей страны сигнал.

«По случаю празднования 318-й годовщины образования Балтийского флота главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил о его существенном усилении в связи с «агрессивной» позицией балтийских соседей России и необходимостью охранять газопровод «Северный поток — 2», — заявили польские журналисты, испугавшись того, что российское командование готовится пополнить флот новыми подводными лодками, а также в распоряжении моряков появятся беспилотники и береговые ракетные комплексы.

Особое внимание аналитиков иностранного издания вызвал тот факт, что Балтийский флот получит новые дизельные подлодки проекта 677 «Лада» и проверенные временем «Варшавянки» проекта 636.3. Данные ПЛ отличаются низким уровнем шума, который приближается к естественному фону морской среды. Помимо того, что «Лада» станет самой тихой в РФ подводной лодкой, ее гидроакустическое оборудование обладает большим радиусом действия, чем у противника. В перспективе на ее вооружение поступят и гиперзвуковые ракеты «Циркон», удары которых «невозможно отразить».

В итоге польские эксперты не на шутку испугались перспективы усиления ВМФ РФ и возрождения российской подводной державы, которой ранее заслуженно считался СССР. Аналитикам с прискорбием пришлось признать, что импульсом для запуска этого процесса послужила провокационная деятельность их единственной подлодки в отношении «Северного потока — 2», которая наблюдалась в районе возобновления работ над газопроводом. После этого российское командование сделало соответствующие выводы и кардинально изменило свое отношение к вопросу обеспечения безопасности интересов государства в балтийском регионе.

«Времена, когда Балтийский флот придерживался пассивной стратегии и концентрировался на обороне Калининградской области, судя по всему, подходят к концу. С новыми кораблями и прочей техникой Россия будет способна вести активные действия, не только защищая свои экономические интересы, в том числе ключевые (газопровод «Северный поток — 2»), но, как много раз бывало в прошлом, нанося удары по интересам своих «противников», — резюмировали в польском издании.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, почему новая российская подлодка «Лада» так пугает США.