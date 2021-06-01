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новостей
11:20
Происшествия
Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
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В Ростехе поздравили российскую ВТА с профессиональным праздником

Армия
В Ростехе поздравили российскую ВТА с профессиональным праздником
ilyushin.org  /  Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Москва, 1 июня. Специалисты и сотрудники российской военно-транспортной авиации отмечают 90 лет со дня ее образования, с чем их поздравила государственная корпорация «Ростех».

Текст поздравления распространила пресс-служба Ростеха. В нем отмечается, что созданная в 1931 году ВТА стала важнейшей составной частью транспортной системы нашей страны и ее вооруженных сил. На сегодняшний день российская военно-транспортная авиация способна решать задачи не только оперативного, но и стратегического характера, подчеркивается в документе.

«В настоящее время авиаконструкторы ОКБ Ильюшина создали новейшую версию знаменитого самолета – Ил-76МД-90А…. На очереди перспективный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который сейчас проходит летные испытания», — отмечается в опубликованном релизе.

Коллективы авиационного комплекса имени Ильюшина и предприятий Объединенной авиастроительной корпорации поздравили личный состав российской ВТА с праздником и пожелали ему больших успехов в службе и в профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области прошел финал конкурса «Авиадартс» среди экипажей ВКС РФ. Первыми мастерство продемонстрировали многоцелевые истребители Су-30СМ.

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Все новости / Армия / В Ростехе поздравили российскую ВТА с профессиональным праздником
вкс вта ил-76
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