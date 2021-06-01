В Ростехе поздравили российскую ВТА с профессиональным праздником

Москва, 1 июня. Специалисты и сотрудники российской военно-транспортной авиации отмечают 90 лет со дня ее образования, с чем их поздравила государственная корпорация «Ростех».

Текст поздравления распространила пресс-служба Ростеха. В нем отмечается, что созданная в 1931 году ВТА стала важнейшей составной частью транспортной системы нашей страны и ее вооруженных сил. На сегодняшний день российская военно-транспортная авиация способна решать задачи не только оперативного, но и стратегического характера, подчеркивается в документе.

«В настоящее время авиаконструкторы ОКБ Ильюшина создали новейшую версию знаменитого самолета – Ил-76МД-90А…. На очереди перспективный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который сейчас проходит летные испытания», — отмечается в опубликованном релизе.

Коллективы авиационного комплекса имени Ильюшина и предприятий Объединенной авиастроительной корпорации поздравили личный состав российской ВТА с праздником и пожелали ему больших успехов в службе и в профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области прошел финал конкурса «Авиадартс» среди экипажей ВКС РФ. Первыми мастерство продемонстрировали многоцелевые истребители Су-30СМ.