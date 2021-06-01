Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио

Москва, 1 июня. Назван состав сборной России по прыжкам в воду на Олимпийских играх в Токио. В женскую команду попала Анна Конаныхина, а в мужскую — Никита Шлейхер.

В состав женской сборной также вошли Юлия Тимошинина и Мария Полякова. Если подтвердится вторая лицензия на трамплине, то в команду попадет Елизавета Кузина.

В мужской команде, помимо Шлейхера, за Россию на трамплине выступит Евгений Кузнецов. На вышке страну будут представлять Виктор Минибаев и Александр Бондарь, объявила сборная России. Как отметила главный тренер команды Светлана Моисеева, в сборную хотели взять молодого Руслана Тернового, но его прыжки на чемпионате РФ выглядели неубедительно.

Олимпиада в Токио, перенесенная на это лето с прошлого года, пройдет с 23 июля по 8 августа. Японских болельщиков допустят на соревнования с отрицательным результатом теста на коронавирус.