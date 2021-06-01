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01 июня 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:17
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
14:04
Общество
Пермь простится с заслуженным врачом РФ, руководителем центра СПИД Петром Лузиным
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Эфир: Константин Придыбайло рассказывает о противодействии западным пропагандистам

  /   Обновлено: 01 июня 2021 14:01
Общество
Эфир: Константин Придыбайло рассказывает о противодействии западным пропагандистам
vk.com  / 


Во вторник, 1 июня, с 14:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг журналиста телеканала RT Константина Придыбайло, посвященный западной пропаганде.

Должен ли отвечать перед законом западный пропагандист, если он вступает в экстремистскую организацию вроде украинских националистических батальонов и атакует мирных жителей Донбасса? Скандально прославившийся Роман Протасевич не просто был редактором Telegram-каналов, где координировались действия экстремистов против Белоруссии, но и воевал в Донбассе в составе неонацистского батальона «Азов», который за жестокость на юго-востоке Украины прозвали карателями.

Константин Придыбайло в одном из интервью призвал строже наказывать националистов и экстремистов, но в ответ получил критику в социальных сетях и прозападных СМИ.

В студии пресс-центра «Патриот» проходит обсуждение, насколько адекватной была реакция на эти слова и как в принципе должно вести себя государство перед лицом подобных атак. В ходе брифинга затрагиваются и другие актуальные вопросы новостной повестки дня.

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Все новости / Общество / Эфир: Константин Придыбайло рассказывает о противодействии западным пропагандистам
информационная война информационная безопасность пропаганда запада придыбайло
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