

Во вторник, 1 июня, с 14:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг журналиста телеканала RT Константина Придыбайло, посвященный западной пропаганде.

Должен ли отвечать перед законом западный пропагандист, если он вступает в экстремистскую организацию вроде украинских националистических батальонов и атакует мирных жителей Донбасса? Скандально прославившийся Роман Протасевич не просто был редактором Telegram-каналов, где координировались действия экстремистов против Белоруссии, но и воевал в Донбассе в составе неонацистского батальона «Азов», который за жестокость на юго-востоке Украины прозвали карателями.

Константин Придыбайло в одном из интервью призвал строже наказывать националистов и экстремистов, но в ответ получил критику в социальных сетях и прозападных СМИ.

В студии пресс-центра «Патриот» проходит обсуждение, насколько адекватной была реакция на эти слова и как в принципе должно вести себя государство перед лицом подобных атак. В ходе брифинга затрагиваются и другие актуальные вопросы новостной повестки дня.