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01 июня 11:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
10:57
Экономика
Озвучен размер газовой задолженности жителей Сахалина
10:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об изнасиловании в начале карьеры
10:56
Спорт
Сборная России по прыжкам в воду объявила состав на ОИ-2020 в Токио
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Актер Марк Горонок развелся с супругой после обвинений в алкоголизме

Шоу-бизнес
Актер Марк Горонок развелся с супругой после обвинений в алкоголизме
vk.com  /  Марк Горонок

Санкт-Петербург, 1 июня. Мировой суд Невского района Санкт-Петербурга развел звезду фильма «Все будет хорошо» Марка Горонка с женой Анной, от которой у него есть дочь Елизавета.

О расторжении брака артиста сообщил его адвокат, присутствовавший на заседании. Горонок и его уже бывшая супруга были женаты пять лет и развелись по обоюдному согласию, при этом женщина все равно сильно расстроена.

«Сегодня не самый лучший день в моей жизни. Это я поняла, выйдя из здания суда. Так защемило сердце, что переживаю до сих пор», — поделилась Анна Горонок.

Женщина отметила, что за долгие годы актер стал для нее родным человеком, поэтому она почти не может есть из-за сильных переживаний. Сейчас от тяжелых мыслей ее отвлекает только дочь. Экс-жена Горонка сказала «Собеседнику», что пока не знает, как они будут делить имущество после развода.

Еще в марте Анна Горонок обвиняла мужа в алкоголизме. Женщина говорила, что актер даже соврал о смерти дочери, чтобы собрать деньги на спиртное. По словам бывшей супруги, Марк Горонок уходил в запои, из-за чего у него даже случались приступы белой горячки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Марк Горонок развелся с супругой после обвинений в алкоголизме
актер развод горонок
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