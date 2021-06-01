Актер Марк Горонок развелся с супругой после обвинений в алкоголизме

Санкт-Петербург, 1 июня. Мировой суд Невского района Санкт-Петербурга развел звезду фильма «Все будет хорошо» Марка Горонка с женой Анной, от которой у него есть дочь Елизавета.

О расторжении брака артиста сообщил его адвокат, присутствовавший на заседании. Горонок и его уже бывшая супруга были женаты пять лет и развелись по обоюдному согласию, при этом женщина все равно сильно расстроена.

«Сегодня не самый лучший день в моей жизни. Это я поняла, выйдя из здания суда. Так защемило сердце, что переживаю до сих пор», — поделилась Анна Горонок.

Женщина отметила, что за долгие годы актер стал для нее родным человеком, поэтому она почти не может есть из-за сильных переживаний. Сейчас от тяжелых мыслей ее отвлекает только дочь. Экс-жена Горонка сказала «Собеседнику», что пока не знает, как они будут делить имущество после развода.

Еще в марте Анна Горонок обвиняла мужа в алкоголизме. Женщина говорила, что актер даже соврал о смерти дочери, чтобы собрать деньги на спиртное. По словам бывшей супруги, Марк Горонок уходил в запои, из-за чего у него даже случались приступы белой горячки.