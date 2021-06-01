В войсках Южного военного округа стартовал летний период обучения

Ростов-на-Дону, 1 июня. Летний период обучения начался в общевойсковых соединениях, а также полках оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа.

Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, в воинских частях, дислоцированных на Ставрополье, в Карачаево-Черкессии и на Кубани, приступили к проведению практических занятий: военнослужащие подготовили вооружение, рассмотрели и закрепили правила несения службы в караулах и нарядах.

Основными целями периода летней боевой учебы является повышение уровня навыков офицерского состава, а также достижение слаженности подразделений, взаимодействие различных родов и видов войск на территории Северо-Кавказского региона.

Всего в план обучения входят десять батальонных тактических маневров, во время которых на полигонах будут отрабатываться действия ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, радиационной, химической, биологической защиты, связи, инженерных войск.

Ранее сообщалось, что командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев оценил уровень готовности соединений к летнему периоду обучения.