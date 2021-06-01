Северный флот осенью проведет стратегические учения в Арктике

Мурманск, 1 июня. Моряки российского Северного флота проведут комплексные межвидовые учения, главной целью которых станет обеспечение безопасности Северного морского пути (СМП).

Информацию об этом распространила пресс-служба Северного флота, учебные тренировки запланированы на осень нынешнего года.

«Осенью Северный флот примет участие в стратегическом военном учении на своем основном, арктическом направлении. Это учение станет главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения к выполнению задач по своему предназначению», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поздравил моряков-североморцев с профессиональным праздником и отметил большую важность их службы для обеспечения национальной безопасности России.