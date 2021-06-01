Андрей Шевченко считает достойными соперников Украины на Евро-2020

Киев, 1 июня. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает соперников его команды на Евро-2020 достойными. В одной группе с Украиной Австрия, Северная Македония и Нидерланды.

Шевченко указал, что футболисты из Австрии и Северной Македонии имеют неплохой уровень, а Нидерланды считает фаворитом.

«Мы проведем все матчи на выезде, в то время как Нидерланды будут иметь поддержку своих болельщиков. Да, у них не будет [Вирджил] ван Дейка, но, тем не менее, они очень сильны. У Австрии также есть футболисты, которые выступают в достаточно сильных командах», — сказал наставник украинцев в интервью Radio Rai.

Первый матч на чемпионате Европы Украина проведет против Нидерландов. Игра пройдет в Амстердаме 13 июня. В этот же день из группы С сыграют Австрия и Северная Македония.