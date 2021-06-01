Воинское соединение 58-й общевойсковой армии ЮВО отмечает 26 лет со дня основания

Ростов-на-Дону, 1 июня. Прославленному воинскому соединению 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) ВС России исполнилось 26 лет со дня основания.

Соединения и воинские части 58-й армии, которая является крупнейшей в составе ЮВО, находятся на территории Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Издавна 58-я армия служит гарантом стабильности и мира на Северном Кавказе. Об этом информирует начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, особое место в боевой летописи объединения занимает период времени, когда армия принимала участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Тогда солдаты и офицеры ЮВО с честью и достоинством выполнили специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

Известно, что в состав объединения входят ракетные, артиллерийские и мотострелковые соединения, а также воинские части различных родов войск, оснащенные передовыми образцами военной техники и вооружения.

Ранее подразделения связи ЮВО в рамках проведения масштабных учений по обмену данными обеспечили связь с военными базами Абхазии, Южной Осетии и Армении. Для выполнения задач было привлечено более 1,5 тысячи связистов и около 600 единиц техники.

Президент России Владимир Путин накануне сообщил о военных рисках у границ России, передает «Утро.ру».