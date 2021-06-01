Россия не оказывает давления на Белоруссию из-за задержания Сапеги

Минск, 1 июня. Москва не оказывает давления на белорусские власти на фоне инцидента с задержанием россиянки Софии Сапеги. Об этом заявили в посольстве РФ в республике.

Стражи правопорядка Белоруссии сейчас проверяют гражданку РФ на причастность к Telegram-каналу, специализировавшемуся на публикации личных данных силовиков. Сапега была задержана вместе с одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Ранее адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал о самочувствии подзащитной после задержания. По его словам, у нее бывают панические атаки, с которыми она справляется самостоятельно.